LA CHINE EST PARTIE LOIN DEVANT

Régis de Castelnau reçoit Laurent Michelon.

Effectivement le monde change, nous assistons à une accélération de l’Histoire et la Chine est un des acteurs de cette accélération. Elle y prend des proportions sidérantes. Quiconque retourne en Chine après quelques années ne va pas reconnaître le pays. Au début des années 70, pendant la révolution culturelle les « situationnistes » français avaient détourné un film de kung-fu avec des doublages marxistes-léninistes absolument hilarants. Ce film est devenu culte et avait été titré : « Révol. Cul. dans la Chine pop. ». Aujourd’hui c’est « Révol. Dig.(itale) dans la Chine pop. ». Nous avons demandé à laurent michelon qui bourlingue en Chine depuis déjà un bon moment de nous éclairer sur les raisons de ces bouleversements.

SOMMAIRE :

• Tout d’abord, comment la Chine a-t-elle traité sa bulle immobilière ? Comment a-t-elle évité une crise financière du type de celle que l’Occident a subie en 2008 ? 5:06

• Peut-on considérer que le pouvoir chinois a choisi de mettre en œuvre une politique keynésienne avec une relance de la demande ? 16 :34

• Que peut-on dire de la révolution numérique qui semble être en cours dans l’empire du milieu ? 38 :27

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

L’Europe a perdu les pédales et s’est lancé dans une stratégie belliciste dangereuse. Soucieux de sauver leur pouvoir et d’aller vers la création d’une Europe fédérale les élites européennes ont choisi la guerre pour y parvenir. S’opposer au déferlement de folie qui les a saisis ainsi que le système utilise soutien est un devoir. Dans un environnement marqué par la censure, les pressions et les menaces, plus que jamais nous avons besoin de votre soutien ! Abonnez-vous, poussez-nous, partagez-nous ! Le soutien matériel est évidemment essentiel. Pour nous permettre d’exister et pour nous défendre. Vous pouvez utiliser soit la cagnotte Tipee, ou si vous préférez une autre méthode merci de me contacter à l’e-mail suivant : vududroit.chaineyt@gmail.com

LIEN DE LA CAGNOTTE TIPEE : https://fr.tipeee.com/vu-du-droit-videos

