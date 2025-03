« Petit Emile » : le cirque médiatique reprend ses représentations

Et voilà, c’est reparti comme en 40, les médias en quête d’audience chauffent les esprits fragiles, manipulent les émotions, et excitent les chacals. Les photos du garçonnet sont partout, et armée de leur ignorance abyssale des choses judiciaires, les journalistes s’en donnent à cœur joie. Chic une garde à vue ! On va donner du grain à moudre à l’opinion publique et orchestrer le lynchage du grand-père que l’on va accuser d’avoir tué son petit-fils avec la complicité d’autres membres de la famille. Pour cela, on commence par prétendre que la garde à vue est organisée pour « meurtre et recel de cadavre ». C’est bidon, mais ce n’est pas grave ça permet de laisser entendre que les personnes auditionnées sous ce régime sont d’ores et déjà soupçonnées, voire convaincues d’avoir tué le petit Émile. Sauf que ces qualifications sont celles de l’instruction ouverte contre X après sa disparition, et adoptées après la découverte de son corps.

« Mais on s’en fiche, si on s’arrête à des considérations juridiques on ne va pas s’en sortir. Parce que comme ça on a pu tenir la meute en haleine pendant 48 heures. Ah merde voilà que tout le monde est ressorti libre, personne n’a été présenté au juge d’instruction, personne n’a été mis en examen, personne n’a été mis en détention. Qu’est-ce que c’est que cette justice laxiste ? Surtout que quand même, les grands-parents sont cathos-tradis et ont eu dix enfants. Vous vous rendez compte, c’est n’importe quoi, n’est-ce pas ? En plus ils leurs ont fait l’école à la maison, c’est pas suspect ça ? Donc ils sont évidemment d’extrême drouâte, genre nazis qui tuent les petits enfants. »

Les enquêteurs et les magistrats font leur boulot et ne connaissant pas le fond du dossier, je n’ai aucune idée de ce qu’il en sortira. Mais quand ça démarre comme ça, avec des médias sans principe excitant l’opinion, on peut parfaitement prévoir la suite de cette affaire. La lecture des réseaux est terrifiante qui nous donne déjà à voir la meute de tous ces justiciers qui ne savent rien, mais ne sont jamais en retard pour hurler à la mort.

Oubliée l’affaire Grégory, qui vit l’ensemble d’un pays perdre totalement les pédales (expérience personnelle), sa justice dépassée enfermer la mère de l’enfant assassiné, et son père poussé à se faire justice lui-même pour passer de longues années en prison. Il faudra des années pour qu’à défaut de leur fils, ils retrouvent leur honneur. Oubliée l’affaire de la « mini-miss » aux États-Unis (il faut voir la série Netflix diffusée en ce moment), véritable symétrique américain de l’affaire Grégory, où là aussi, sous la pression d’une opinion publique chauffée à blanc, les parents furent accusés contre l’évidence d’avoir tué leur enfant. Oubliée l’affaire Azaria Chamberlain en Australie, où les parents ont subi la même accusation à en être condamnés à la prison, pour être innocentés après quatre ans de détention (vidéo sur YouTube). Pour ne prendre que ces trois exemples.

Je n’ai aucune idée concernant qui a tué « le petit Emile ». Mais le spectacle du cirque dans lequel les médias se vautrent en entraînant la meute qui commence à aboyer, est toujours quelque chose de détestable.

La justice a tout à y perdre.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…