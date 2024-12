Joë Biden : comme l’agneau mon fils est innocent.

Le bloc élitaire français vient de vivre une épreuve considérable avec l’élection incontestablement triomphale de Donald Trump. Son système médiatique ploutocratique a répercuté le désarroi, permettant pendant quelques jours de profiter d’une roborative schadenfreude. Et puis les choses ont repris leur cours normal, c’est-à-dire la décomposition d’une France menée par des élites idiotes. Le tout sous la présidence d’un psychopathe. La routine quoi.

Les médias continuent leur travail méthodique de désinformation avec une certaine inertie en continuant à traiter Donald Trump de clone d’Hitler et en mettant en scène les Jean Moulin de papier organisant leur migration sur le réseau Bluesky. Comme nouveau signe extérieur de richesse et imparable brevet d’antifascisme.

Quand le réel les rattrape, comme par exemple l’annonce ahurissante de la grâce présidentielle totale accordée par Biden à son criminel de fils, ils regardent ailleurs, ou multiplient les acrobaties pour la justifier. Jusqu’au célébrissime Tristan Mendès-France fact-checkeur subventionné de compétition, qui trouve le moyen d’incriminer Trump pour l’infamie de Biden.

Alors comme on en a pris l’habitude, on va demander son avis au constitutionnaliste démocrate américain Jonathan Turley.

Qui nous a déjà démontré qu’il sait de quoi il parle.

Régis de Castelnau

La grâce accordée par Joe Biden à son fils Hunter renforce son héritage de menteur en chef

L’action de Biden est le point culminant d’années de mensonges au public sur ses connaissances et ses intentions dans le scandale de trafic d’influence entourant sa famille

La décision du président Biden d’utiliser ses pouvoirs présidentiels dimanche pour gracier son propre fils restera gravée dans l’histoire de la politique présidentielle. Ce n’est pas seulement parce que le président a utilisé ses pouvoirs constitutionnels pour aider sa famille. C’est parce que cette action est le point culminant d’années de mensonges au public sur sa connaissance et ses intentions dans le scandale de trafic d’influence entourant sa famille. Même au milieu des controverses passées sur l’utilisation de ce pouvoir de grâce, Biden a cimenté son héritage pour beaucoup, non pas en tant que commandant en chef, mais en tant que menteur en chef.

Malgré ses origines et son objectif nobles, le pouvoir de grâce n’a jamais été utilisé à l’état pur par les présidents précédents. Comme je l’ai déjà écrit , il a été utilisé au profit des complices politiques des anciens présidents. Le président Warren Harding a même été accusé d’avoir vendu des grâces, notamment à Ignacio Lupo, un homme de main de la mafia, surnommé « Lupo le loup ». L’ancien président Bill Clinton a attendu les derniers jours de sa présidence pour gracier son propre frère ainsi qu’un important donateur démocrate. Trump a également gracié Charles Kushner, le père de son gendre, Jared Kushner. (Charles Kushner a également été récemment désigné comme l’envoyé de Trump en France.)

En 2023, j’avais écrit que Biden pourrait suivre le même schéma et gracier son fils en tant que président sortant. L’article suggérait que Biden pourrait se retirer de la course à la présidence et agir ensuite en tant que père : « L’approche du pardon et des excuses pourrait plaire à Biden non seulement comme un effort pour transformer le vice en vertu, mais aussi pour justifier son retrait de l’élection comme un acte désintéressé. »

Lors de l’élection de 2020 et tout au long de son mandat présidentiel, Biden a menti à plusieurs reprises au public américain avec une facilité et une impunité qui ont choqué même de nombreux vétérans de la politique à Washington. On lui a demandé à plusieurs reprises s’il était au courant des transactions étrangères de Hunter, notamment des millions de dollars provenant de prétendus accords avec des clients russes, ukrainiens, chinois et autres. Le président Biden a menti et nié avoir eu connaissance de ces transactions. Comme je l’ai détaillé dans mon témoignage lors de l’audience de destitution de Biden, il a eu des discussions répétées sur ces transactions. Il est même enregistré en train de discuter d’articles de presse sur ces transactions.

Le président Biden a également été interrogé à plusieurs reprises pour savoir s’il avait rencontré des clients de son fils. Il a menti à plusieurs reprises . Nous disposons de photos et de comptes-rendus de dîners et de réunions avec ces clients. Hunter Biden a été expressément remercié pour avoir organisé cet accès à son père.

Peu de journalistes ont insisté auprès de Biden sur le scandale de corruption, mais ils ont souvent été confrontés non seulement à des démentis mais aussi à des répliques furieuses de la part du président. Lorsque le journaliste de Fox Peter Doocy a évoqué le sujet, le président s’est emporté : « Oui, oui, oui. Que Dieu vous bénisse, mon pote – vous êtes un poney d’un seul cheval, je vous le dis. »

Lorsque Bo Erickson de CBS a rompu les rangs et évoqué le scandale, Biden a répondu : « Je savais que vous poseriez cette question. Je n’ai pas de réponse, c’est une autre campagne de diffamation, c’est dans vos cordes, ce sont les questions que vous posez toujours. »

Le président a continué à mentir tout au long de l’élection, des débats présidentiels et de son mandat.

La presse lui a alors demandé à plusieurs reprises s’il allait gracier son fils . Le président s’est alors présenté à la réélection et a de nouveau menti. Lui et la Maison Blanche ont répété à maintes reprises qu’aucune grâce ne serait accordée et qu’elle n’était pas envisagée. C’était également un mensonge. NBC rapporte qu’au moment où ces démentis ont été publiés en juin dernier, des discussions sur la grâce étaient déjà en cours.

Le pouvoir de grâce a été rédigé en termes absolus, et un président peut même, à mon avis, se gracier lui-même. Cependant, ce qui est constitutionnel n’est pas nécessairement éthique ou juste. Il s’agit de l’une des grâces les plus honteuses, même dans l’ histoire mouvementée des grâces présidentielles . Le président Biden a menti pour dissimuler un scandale de corruption qui aurait rapporté des millions à sa famille en trafic d’influence. Son portrait de son fils en victime contraste fortement avec le sentiment d’immunité et de pouvoir véhiculé par Hunter dans ses relations.

Il y avait des diamants en cadeau, des notes de frais somptueuses et une voiture de sport, en plus de paiements massifs que Hunter prétendait être des « prêts ».

Hunter a publié des messages qui contredisent la description faite par le président d’une chasse aux sorcières politique, notamment celui adressé à un homme d’affaires chinois menaçant ouvertement Joe Biden de son mécontentement s’il ne lui envoyait pas immédiatement de l’argent. Dans le message WhatsApp, Hunter a déclaré :

« Je suis assis ici avec mon père et nous aimerions comprendre pourquoi l’engagement pris n’a pas été respecté. Dites au directeur que j’aimerais résoudre ce problème maintenant avant que cela ne devienne incontrôlable, et maintenant signifie ce soir. Et, Z, si je reçois un appel ou un SMS de quiconque impliqué dans cette affaire autre que vous, Zhang, ou le président, je m’assurerai qu’entre l’homme assis à côté de moi et toutes les personnes qu’il connaît et ma capacité à toujours garder rancune, vous regretterez de ne pas avoir suivi mes instructions. Je suis assis ici en attendant l’appel avec mon père. »

Le président a désormais gracié Hunter pour les crimes pour lesquels il a été condamné et pour tous les crimes qu’il aurait pu commettre entre le « 1er janvier 2014 et le 1er décembre 2024 ».

Tout cela est désormais enterré sous une grâce présidentielle et un tissu de mensonges.

