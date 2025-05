« Vu Du Droit » sur Substack

Il y a quelques années, après une longue carrière d’avocat au barreau de Paris, nous avons créé un blog nommé « Vu Du Droit ». L’objectif était de porter et d’exprimer un regard critique sur l’actualité à partir de la compétence juridique et judiciaire. L’idée était d’utiliser une longue expérience professionnelle au cours de laquelle nous avons tenté au cours des années de penser notre pratique à la fois d’avocat et d’universitaire dans son rapport à la vie de la cité. La France est un pays de longue tradition administrative mais à faible culture juridique et judiciaire.

En parallèle d’autres activités éditoriales dans des grands médias, ce sont plus de 1100 articles qui ont été publiés. Les commentaires étant ouverts, le blog est devenu également un lieu de débat qui a rassemblé près de 40 000 contributions.

Les évolutions techniques et notamment l’explosion des réseaux sociaux ont amené à une certaine diversification, « Vu Du Droit » s’exprimant désormais également sur d’autres supports tels que XTwitter, Facebook, Telegram, LinkedIn. Le besoin de ré information devenu plus qu’évident dans une société en crise où la propagande d’État est devenue insupportable, a également abouti à la création d’une chaîne YouTube.

Cette stratégie éditoriale, qui utilise des supports de différentes natures et de différents formats, nécessite une rationalisation.

Dans le souci d’une plus grande cohérence, nous avons décidé de publier désormais les articles de fond sur l’application Substack. Cette plate-forme présente un certain nombre de caractéristiques, qui permettent une diffusion élargie et notamment à l’international. Elle fonctionne également comme un réseau. La première publication a été celle de l’article également publié sur ce blog : « Vérité Israël, vérité de l’Occident ».

Aussi nous vous invitons à vous y abonner. Comme nous vous invitons également à vous abonner à nos comptes Twitter et YouTube.

Le blog va évidemment se poursuivre, avec une répartition des contributions, certaines pouvant être partagées sur les deux supports. Nous invitons également ceux qui nous font l’amitié de venir débattre ici, à continuer à le faire.

Ceci est bien évidemment une expérience dont nous ferons le bilan dans quelques semaines avant de la poursuivre.

Merci encore de votre fidélité.

https://www.youtube.com/channel/UCYRiRCbR-hjDYXsTlQC4VnQ

https://twitter.com/R_DeCastelnau

https://t.me/VuDuDroit

https://www.linkedin.com/in/regis-de-castelnau-0a496a9

