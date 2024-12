La tragédie de Mayotte, symptôme de la faillite de l’État

François Bayrou est très fort. Il se fout de tout, dit n’importe quoi, fait n’importe quoi et ça a toujours été comme ça.

Interpellé à l’assemblée sur son grotesque voyage à Pau au moment où l’État devrait se mobiliser pour la tragédie de Mayotte, il répond : « Il n’est pas d’usage que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national ».

Pardon ? Mayotte est un département français ! Mais pour Bayrou ça n’est pas le territoire national. Parce que Mayotte est essentiellement habité par des noirs musulmans ? C’est ça ?

Et c’est devant un imbécile de ce calibre que le faux dur de l’Élysée s’est couché.

J’ai la prétention de très bien connaître Mayotte. Je m’y suis rendu à de très nombreuses fois, pour des périodes parfois longues. J’y ai encore beaucoup d’amis

J’ai vu ce qui a suivi le changement de statut et le passage institutionnel de ce territoire très particulier en département (ce qui n’était pas nécessairement une bonne idée). Dans un premier temps on a assisté à toute une série de transformations spectaculaires. Que l’on pouvait considérer comme autant de progrès. Le problème c’est que dans les 10 ans qui ont suivi cette première phase, du fait d’une immigration incontrôlable, la population a triplé installant un chaos indescriptible. Et le département est devenu invivable. En métropole, les belles âmes, armées de leur ignorance, étaient comme d’habitude à chaque fois vent debout contre des mesures qui étaient de simple bon sens.

La catastrophe cyclonique qui vient de tomber sur Mayotte est plus qu’exceptionnelle. Ce n’est pas habituellement une zone cyclonique, ce n’est pas la période cyclonique de l’ouest de l’Océan Indien, la probabilité que l’œil passe sur cette petite île était plus qu’infinitésimale. Et de toute façon même si l’on avait prévu, cela n’aurait pas changé grand-chose dans un territoire dont l’État n’avait plus de contrôle depuis longtemps.

Ce que payent les Comoriens (surtout anjouanais) qui sont les victimes les plus exposées, est le fruit d’un envahissement matériellement insupportable (pas de morale là-dedans) et une démission/impuissance/abandon de l’État.

Au fond, cette tragédie est un symptôme de plus de la décomposition accélérée de l’État français. Comme l’est la nomination du ridicule François Bayrou au poste de Premier ministre.

