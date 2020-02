Rubrique cinéma : 1917

Vu Du Droit qui ne recule devant aucun effort a décidé d’ouvrir une rubrique culturelle. On y trouvera des recensions d’ouvrages, des critiques de films, et d’autres œuvres qui ont retenu notre attention.

1917 ET APRÈS…

Une réalisation exceptionnelle

C’est d’abord en tant qu’historien spécialiste de la Grande Guerre que je suis allé voir le dernier film de Sam Mendes : 1917. Comme prévu, la réalisation est spectaculaire. Le cinéaste anglais a su pleinement tirer profit de la technique du plan séquence pour immerger le public dans l’univers terrifiant du front occidental. On plonge donc à hauteur d’homme dans et hors des tranchées. Ces dernières sont d’ailleurs superbement reconstituées et montrent parfaitement les différences entre celles des Alliés et celles des Allemands. L’intrigue, qui se déroule les 6 et 7 avril 1917 près d’Arras, nous permet de découvrir l’une des facettes oubliée du repli allemand sur la ligne Hindenburg : l’opération Alberich1, au cours de laquelle les Allemands ont pratiqué délibérément la destruction systématique de tout le paysage, des vergers aux villes et villages. Le spectateur suit les pérégrinations de deux caporaux anglais qui doivent s’aventurer dans cet espace dévasté pour transmettre un ordre de mission à un autre bataillonafin d’épargner à ses 1 600 hommes un assaut inutile et potentiellement suicidaire contre la nouvelle ligne de fortifications allemande. L’immersion est totale et le spectateur se retrouve rapidement en communion avec ces deux hommes auxquels il est alors facile de s’identifier. Mais, si le déroulement de l’intrigue nous confronte, avec eux, à presque toutes les horreurs produites par cette guerre avec un réalisme saisissant et parfois dérangeant, le spectateur averti réalise finalement que les deux protagonistes ne sont présentés – une fois de plus – que comme « victimes » des affres de la guerre. C’est là que le bât blesse.

Nos aïeux : uniquement des victimes ?

Depuis la sortie des Sentiers de la Gloire (1957)de Stanley Kubrick, le cinéma occidental nous a globalement présenté les combattants ordinaires de la troupe – nos arrières-grands-pères ou nos grands-pères – comme des victimes. Là de l’aveuglement de la justice militaire, ici de la destruction de leur identité physique dans Johnny s’en va-t-en guerre (1971)ou plus récemment dans La chambre des officiers (2001), ou de la folie engendrée par les combats dans Les fragments d’Antonin (2006). Mais jamais nos cinéastes n’ont osé abordé la problématique ô combien sensible de la mort DONNÉE. Bertrand Tavernier l’a évoquée dans Capitaine Conan (1996) mais par un biais qui nous éloigne tant géographiquement – qui, en France, peut identifier la Macédoine comme champ de bataille majeur de la Grande Guerre ? – et humainement, puisque ceux qu’il met en scène pour montrer la violence DONNÉE sont des corps francs, donc des hommes un peu à part, une sorte d’élite, chargés de missions bien spécifiques auxquelles la très grande majorité des combattants ne participaient pas. Par ailleurs, dans le film, le paroxysme de la violence qui finit par rendre fou Conan s’exerce non pas contre un soldat bulgare ou austro-hongrois mais contre un bolchevique, notre meilleur ennemi juré depuis… 1917. L’identification du public avec Conan et ses hommes est donc quasiment impossible. Le spectateur continue de s’identifier et d’appréhender ses aïeuls uniquement sous un angle victimaire qui n’est pourtant que le reflet partiel devenant partial de la vie des combattants. Bien sûr, les témoignages oraux laissés par les combattants eux-mêmes sont en partie à l’origine de cette situation. Pour avoir eu le privilège de m’entretenir avec plusieurs anciens poilus, je sais qu’ils ne voulaient pas – sciemment – évoquer ce qu’ils avaient infligé à l’ennemi. La blessure de l’âme était inguérissable. Pourtant, la littérature et l’étude historique nous ouvrent une porte sur ce volet essentiel. Franchissons-la.

La mort donnée

Si l’artillerie a causé la majorité des pertes combattantes au cours de la Grande Guerre, nous savons, grâce aux récits de plusieurs écrivains et témoins, ce que furent les réalités terribles des combats d’infanterie au cours desquels nos arrières-grands-pères devenaient, l’espace d’un bref moment, des instruments de mort. Parmi eux, Ernst Jünger et Drieu La Rochelle ont rapporté avec une grande précision comment ils furent emportés par l’ivresse – parfois même la jouissance – de tuer, notamment au corps-à-corps à l’arme blanche. Il est statistiquement évident que leurs cas ne sont pas du tout isolés. De plus, abandonner à Jünger ou Drieu La Rochelle cette spécificité de l’évocation et de la description de la mort donnée aurait des conséquences idéologiques embarrassantes. L’étude des citations pour l’obtention de la Croix de Guerre ou de la Croix de Fer illustre parfaitement le courage proprement guerrier dont étaient capables nos aïeuls ; qui pour s’emparer d’un nid de mitrailleuse, qui pour s’attaquer à un char avec une arme de poing2. De plus, la problématique terrible de la gestion tactique des prisonniers de guerre abattus délibérément par tous les protagonistes, car ingérables dans le chaos des combats de tranchées, n’est jamais abordée. Pourtant, il y avait bien des hommes derrière les fusils pour les abattre. Ces faits d’armes ne sont pas du tout limités à des unités « d’élite », ils concernent toutes les unités de tous les belligérants et ils sont partie intégrante de l’expérience combattante. Ils définissent tout autant que la souffrance subie ce qu’étaient les combattants de la Grande Guerre. Le fait que le cinéma se refuse à aborder cet aspect essentiel comme thème central d’une oeuvre soulève un problème anthropologique majeur : pourquoi devrions-nous nous identifier à nos aïeuls uniquement en tant que victimes ? Pourquoi ne pas accepter l’autre volet de leur héritage ?

L’Européen impuissant ?

Cette question est d’autant plus prégnante qu’une analyse comparée avec la cinématographie de la Seconde Guerre mondiale nous offre un point de comparaison extrêmement intéressant. En effet, pour évoquer la mort donnée au cours du second conflit mondial, les cinéastes ne font preuve en l’espèce d’aucune pudeur et/ou réserve. Spielberg, avec Il faut sauver le soldat Ryan (1998), ainsi que les séries Frères d’armes (2001) et The Pacific (2010) l’ont prouvé avec maestria, tout comme Terrence Malick dans La Ligne rouge (1998). Il n’y a aucune limite pour dépeindre cet aspect crucial de la vie des combattants. La scène du corps-à-corps au couteau dans Il faut sauver le soldat Ryan entre le SS et le GI juif est à cet égard édifiante. L’exécution de prisonniers de guerre allemands lors de la scène de sortie de la plage d’Omaha ne pose pas non plus de problème au cinéaste, ni au public d’ailleurs. Pourquoi ce réalisme et cette complaisance ? Tout d’abord, les Américains n’ont aucun problème de culpabilisation culturelle avec leur passé, les westerns l’ont prouvé en ce qui concerne le génocide des Amérindiens et les dizaines de films sur la guerre du Vietnam l’ont confirmé. Ensuite, dans l’inconscient collectif occidental, dépeindre les soldats de la Wehrmachtdans une œuvre artistique se réduit à les voir endosser, non sans de bonnes raisons, le rôle des « méchants ». Qu’ils soient passés par les armes sans ménagement ne pose aucun cas de conscience majeur au spectateur lambda. Par ailleurs, les États-Unis continuent de se penser et de se projeter comme une puissance planétaire, leur cinéma « historique » ne saurait donc s’inscrire hors de cette perspective. Il en est tout autrement pour nous Européens, et pour nous Français en particulier. De 2014 à 2019, le centenaire officiel n’a fait que prolonger et accentuer cette vision victimaire de nos aïeuls pour mieux nous couper de la part guerrière de leur héritage. Le cinéma européen s’inscrit malheureusement dans cette démarche et, même s’il est clair que Sam Mendes a voulu dépeindre fidèlement les souvenirs transmis par son grand-père, il n’a pas franchi le cap lui permettant de les dépasser pour nous montrer qu’au-delà des souffrances subies ce dernier a dû – comme tous les hommes engagés en première ligne – tuer, ne serait-ce que pour survivre. Ce concept vital ne doit pas disparaître de notre perception de nous-mêmes, à la fois en tant qu’individus, mais aussi en tant que peuple si nous aussi nous voulons survivre et ainsi honorer TOUS les sacrifices consentis par nos aïeuls au cours de cette guerre. Que l’on nous comprenne bien : il ne s’agit pas de « glorifier » l’acte de tuer, et encore moins la participation active à une boucherie, mais bien de reconnaître que ces actions-là comptent au moins autant dans les traumatismes subis par ces hommes que ce qu’ils ont subi, de la part de leurs adversaires notamment. Donner la mort n’est pas un acte anodin et laisse souvent autant de traumatismes que le fait d’être l’objet d’une action similaire de la part de l’ennemi.

