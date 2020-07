Disparition de Jacqueline Sauvage : prospérité du mensonge

Jacqueline Sauvage vient de mourir ce qui permet une fois de plus de constater qu’avec les journalistes paresseux et menteurs, les militants cyniques sans principe, et les naïfs obtus, mensonges et impostures ont de beaux jours devant eux.

Les Romains nous disaient : De mortuis nihil nisi bonum » (Des morts : rien sinon le bien).

On va préférer la formule de Voltaire : « nous devons des égards aux vivants. Aux morts nous ne devons que la vérité ».

Absolument TOUTE LA PRESSE nous la décrit comme une victime pendant des dizaines d’années d’un mari violent et l’ayant tué pour cela. Jusqu’à en faire « un symbole des violences conjugales ». Pas un scribouillard pour sauver l’honneur

Cette présentation est FAUSSE. LA VÉRITÉ est que Jacqueline Sauvage n’a pas été victime des violences d’un mari qu’elle a de sang froid abattu de trois balles dans le dos. Une instruction judiciaire très complète, et deux décisions de cour d’assises l’ont irréfutablement établi.

Pour m’être donné le mal, lorsqu’avait commencé la campagne médiatique en sa faveur, d’avoir été chercher la vérité là où elle se trouvait, c’est-à-dire dans le dossier judiciaire et chez les témoins de cette affaire, j’ai pu m’exprimer et rétablir la réalité.

Aujourd’hui j’ai la drôle d’impression d’avoir labouré la mer. Et, qu’ils soient militants, saltimbanques, ou président de la république veule (coucou Hollande), les menteurs, les bateleurs, les commerçants en émotions et les lâches ont gagné.

Comment ne pas s’en attrister au lendemain de la mort de l’incontestable Gisèle Halimi.

Pour ceux qui contre vents et marées attachent une certaine valeur à la VÉRITÉ, j’ai réédité mes articles de l’époque.

Chapitre 1 : AFFAIRE SAUVAGE : LE CULTE DES COUPABLES INNOCENTS.

01/02/2016 https://www.vududroit.com/2016/02/affaire-sauvage-le-culte-des-coupables-innocents/

Chapitre 2 : AFFAIRE SAUVAGE: LE MÉPRIS DE LA JUSTICE

12/08/2016 https://www.vududroit.com/2016/08/1414/

Chapitre 3 : GRÂCE SAUVAGE : HOLLANDE A UN DON

28/12/2016 https://www.vududroit.com/2016/12/grace-sauvage-hollande-a-un-don/

chapitre 4 : JACQUELINE SAUVAGE: PAYSAGE APRÈS LA BATAILLE

02/01/2017 https://www.vududroit.com/2017/01/jacqueline-sauvage-paysage-apres-la-bataille/

chapitre 5 : NE PAS CONFONDRE JUSTICE ET FÉMINISME.

30/01/2017 https://www.vududroit.com/2016/01/ne-pas-confondre-justice-et-feminisme/

chapitre 6 : TÉLÉFILM SAUVAGE SUR TF1 : AUTOPSIE D’UNE IMPOSTURE

29/09/2018 https://www.vududroit.com/2018/09/telefilm-sauvage-tf1-autopsie-dune-imposture/

