GUERRE EN UKRAINE : VIDÉO N° 20

Vidéo de présentation des vœux. Peu d’information militaire si ce n’est des recommandations de visionnage de la vidéo de l’entretien de Sylvain Ferreira mise en ligne sur TVL samedi 17 décembre. Et de celle indispensable du Dr Michael Vlahos avec le colonel Douglas Macgregor. SOMMAIRE : • Vœux de fin d’année : petit bilan, poursuite du travail de ré-information, nouvelles de la cagnotte, programme à venir. • Actualité militaire : vidéo TVL et McGregor. • Nos étrennes aux guignols de plateau : le changement de ton, Goya, Tytelman et leur ami néonazi, Yakovlev apologiste des crimes de guerre…

LIEN DE LA CAGNOTTE TIPEE : https://fr.tipeee.com/vu-du-droit-videos

VIDEO VLAHOS/MAC GREGOR : https://youtu.be/zIIM043x_FI

ARTICLES SUR VU DU DROIT : https://www.vududroit.com/

VEILLE STRATÉGIQUE : https://siteveillestrategique.blogspo…

LIENS POUR LE LIVRE DE SYLVAIN FERREIRA « LA BATAILLE DE MARIOUPOL » https://caraktere.com/nos-livres/939-…

