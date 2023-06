VIDÉO : ENTRETIEN AVEC SON EXCELLENCE LU SHAYE, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN FRANCE

Nous avons commencé il y a maintenant plus d’un an un modeste travail de ré-information à partir de ce blog et de sa chaîne YouTube correspondante.

Il m’était apparu indispensable d’essayer de s’opposer au déferlement de propagande du système médiatique français qui avait épousé les pires comportements des médias occidentaux. À base de partialité, d’oublis calculés, souvent de mensonges avérés, de militantisme agressif et le tout sous-tendu par une russophobie confinant parfois au racisme.

Même si à l’écoute des télévisions et des radios françaises, nous pouvons avoir le sentiment selon la belle expression de Simon Bolivar, de « labourer la mer », même si l’on subit parfois des pressions, nous allons continuer ce travail de ré information.

La Chine considérée par la presse occidentale comme l’allié de la Russie dans le conflit fait elle aussi l’objet d’un traitement qui peut parfois prendre des formes indignes. La façon dont LCI a utilisé une interview donnée par l’ambassadeur de Chine en France, l’instrumentalisation de ses propos par une escouade de parlementaire et de folliculaires petits télégraphistes de l’Empire en sont un bel exemple.

J’ai sollicité un entretien auprès de Monsieur l’ambassadeur Lu Shaye, qu’il m’a fait l’honneur d’accepter.

J’ai la faiblesse de penser, que le meilleur moyen d’accéder au réel est de laisser les gens s’exprimer, construisant un véritable débat contradictoire.

