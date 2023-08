GUERRE EN UKRAINE VIDÉO NUMÉRO 49

Le blanc-bec que la haute fonction publique a proposé comme chef de l’État à la ploutocratie qui l’a adoubé, fait une nouvelle démonstration de son incompétence politique. L’Afrique de l’Ouest ancienne partie importante de l’empire français nous signifie qu’elle a décidé de s’émanciper, le coup d’État au Niger en étant la dernière manifestation. En attendant les suivantes ? Aveuglé par la contemplation de son nombril, notre tocard national n’a bien sûr rien vu venir. Et comme d’habitude il en fait porter la responsabilité aux autres. Ce qui se passe s’inscrit évidemment dans la « guerre froide 2.0 » ou « guerre mondiale hybride » déclenchée par l’intervention russe en Ukraine en février 2022. Les Russes voient probablement cela d’un bon œil comme le démontrent les attentions prodiguées par poutine à Ibrahim Traoré le jeune président burkinabé, mais ils vont rester prudents car il est difficile de protester contre le coup d’état du Maïdan et d’approuver celui de Niamey. Les Chinois sont également modestes, mais n’en pensent pas moins car contrairement à ce que l’on pense ils sont beaucoup plus engagés que les Russes en Afrique. La situation aux États-Unis avec la guerre judiciaire Biden/Trump donne à voir l’ampleur d’une crise qui pourrait finir par devenir létale. Tous ces théâtres racontent l’ébranlement des plaques tectoniques de la mondialisation qui se transforme. Cependant, l’Ukraine reste le lieu de l’affrontement sur le plan militaire.

Malheureusement le système médiatique français reste l’un des plus stupides du monde. Alors on continue à essayer de ré informer.

Quid du Niger ? Quid de Prigogine et Wagner ? Quid des attaques de drones ukrainiens sur Moscou? Quid du théâtre maritime en mer Noire ? Quid du front ukrainien ? Quid de la désinformation ?

