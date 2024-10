Ce que fait Israël a toujours été prévu de cette façon

Alastair Crooke est un ancien diplomate britannique, fondateur et directeur du Conflicts Forum basé à Beyrouth.

La vision du film « Vice » consacré à la carrière de Dick Cheney, l’ancien vice-président de Georges W Bush fait apparaître deux choses : tout d’abord l’invraisemblable corruption du système américain de gouvernement, celui qu’Obama a qualifié de « blob », avant de s’y soumettre complètement. Ensuite, que la volonté de remodelage du Moyen-Orient au profit d’Israël est bien antérieure aux attentats du 11 septembre 2001.

Alastair CROOKE analyse cette réalité et éclaire les enjeux de la stratégie américano-israëlienne déployée actuellement.

Régis de Castelnau

Avec l’assassinat de Sayyid Hassan Nasrallah et d’un certain nombre de hauts dirigeants du Hezbollah à Beyrouth – expressément sans avertissement préalable au Pentagone – Netanyahou a donné le coup d’envoi d’un élargissement implicite de la guerre israélienne à – pour reprendre le terme israélien – les « tentacules de la pieuvre » : le Hezbollah au Liban, Ansarullah au Yémen, le gouvernement syrien et les forces irakiennes Hash’ad A-Shaabi.

Eh bien, après l’assassinat d’Ismail Haniyeh et d’une partie des dirigeants du Hezbollah (dont un général iranien de haut rang), l’Iran – diabolisé comme la « tête de pieuvre » – est entré dans le conflit avec une volée de missiles qui ont ciblé des aérodromes, des bases militaires et le QG du Mossad – mais n’ont intentionnellement causé aucun décès.

Israël a ainsi fait des États-Unis (et de la plupart des pays européens) des partenaires ou des complices d’une guerre désormais clairement présentée comme néo-impérialiste contre l’ensemble des pays non occidentaux. Les Palestiniens – les icônes mondiales de l’aspiration à la libération nationale – devaient être anéantis de la Palestine historique.

De plus, l’attentat de Beyrouth et la riposte de l’Iran opposent désormais Israël, soutenu et matériellement soutenu par les États-Unis, à l’Iran, soutenu et matériellement soutenu par la Russie. Israël, prévient le correspondant militaire du Yedioth Ahronoth , « doit devenir fou et frapper l’Iran – car frapper l’Iran « mettra fin à la guerre actuelle » » .

Il s’agit clairement de la fin du « jeu sage » – de l’escalade progressive, d’une étape calculée après l’autre – comme si l’on jouait aux échecs avec un adversaire qui calcule de la même manière. Les deux menacent maintenant de frapper l’échiquier à coups de marteau. « Les échecs, c’est fini. »

Il semble que Moscou comprenne également que les « échecs » ne peuvent tout simplement pas être joués lorsque l’adversaire n’est pas un « adulte », mais un sociopathe imprudent prêt à balayer l’échiquier – à tout miser sur un coup éphémère de « grande victoire ».

Si l’on regarde les choses avec dépassion, soit les Israéliens sont en train de provoquer leur propre disparition en s’étendant sur sept fronts, soit ils espèrent utiliser la menace de leur propre disparition pour attirer les États-Unis. Comme dans le cas de Zelensky en Ukraine, il n’y a « aucun espoir » à moins que les États-Unis n’augmentent résolument leur puissance de feu – c’est ce que pensent Netanyahou et Zelensky.

Ainsi, en Asie occidentale, les États-Unis soutiennent désormais, rien de moins, une guerre contre l’humanité en tant que telle et contre le monde. Cela ne peut clairement pas être dans l’intérêt des États-Unis. Son éminence grise, Panjandrums, est-elle consciente des conséquences possibles d’un acte d’immoralité flagrante contre le monde ? Netanyahou parie sa maison – et maintenant celle de l’Occident – ​​sur l’issue de son « pari » à la roulette.

Les Panjandrums ont-ils le sentiment que les Etats-Unis misent sur le mauvais cheval ? Bien qu’il semble y avoir des opposants haut placés dans l’armée américaine qui ont des réserves – comme dans chaque « jeu de guerre » perdu par les Etats-Unis au Proche-Orient – ​​leurs voix sont peu nombreuses. La classe politique dans son ensemble réclame à cor et à cri une revanche sur l’Iran.

Le professeur Michael Hudson a abordé et expliqué le dilemme de savoir pourquoi il y a si peu de voix opposées à Washington. Hudson explique que les choses ne sont pas si simples, que le contexte fait défaut. La réponse du professeur Hudson est paraphrasée ci-dessous à partir de deux longs commentaires ( ici et ici ) :

« Tout ce qui s’est passé aujourd’hui a été planifié il y a seulement 50 ans, en 1974 et 1973. J’ai travaillé à l’Institut Hudson pendant environ cinq ans, de 1972 à 1976. J’ai assisté à des réunions avec Uzi Arad, qui est devenu le principal conseiller militaire de Netanyahou après avoir dirigé le Mossad. J’ai travaillé en étroite collaboration avec Uzi là-bas… Je veux décrire comment toute la stratégie qui a conduit les États-Unis aujourd’hui, à ne pas vouloir la paix, mais à vouloir qu’Israël prenne le contrôle de tout le Proche-Orient, a pris forme progressivement.

« Un jour, j’ai amené mon mentor, Terrence McCarthy, à l’Institut Hudson pour parler de la vision du monde islamique, et toutes les deux phrases, Uzi m’interrompait : « Non, non, nous devons tous les tuer ». Et d’autres personnes, membres de l’Institut, parlaient aussi sans cesse de tuer des Arabes ».

La stratégie consistant à utiliser Israël comme bélier régional pour atteindre les objectifs (impériaux) des États-Unis a été élaborée essentiellement dans les années 1960 par le sénateur Henry « Scoop » Jackson. Jackson a été surnommé « le sénateur de Boeing » en raison de son soutien au complexe militaro-industriel. Et le complexe militaro-industriel l’a soutenu pour devenir président du Comité national démocrate. Il a également été candidat malheureux à deux reprises à l’investiture démocrate pour les élections présidentielles de 1972 et 1976.

Il a également été soutenu par Herman Kahn, qui est devenu le stratège clé de l’hégémonie américaine au sein de l’Hudson Institute.

Au début, Israël n’a pas vraiment joué un rôle dans le plan américain ; Jackson (d’origine norvégienne) détestait simplement le communisme, il détestait les Russes et bénéficiait d’un large soutien au sein du Parti démocrate. Mais lorsque toute cette stratégie a été mise en place, la grande réussite d’Herman Khan a été de convaincre les bâtisseurs de l’empire américain que la clé pour obtenir le contrôle du Moyen-Orient était de s’appuyer sur Israël comme légion étrangère.

Et cet arrangement à distance a permis aux États-Unis de jouer le rôle du « bon flic », selon Hudson, tout en désignant Israël comme mandataire impitoyable. C’est pourquoi le Département d’État a confié la gestion de la diplomatie américaine aux sionistes – pour séparer et distinguer le comportement israélien de la prétendue probité de l’impérialisme américain.

Herman Khan a décrit au professeur Hudson la vertu de Jackson pour les sionistes, précisément parce qu’il n’était pas juif, qu’il était un défenseur du complexe militaire et un adversaire acharné du système de contrôle des armements en place. Jackson s’est battu contre le contrôle des armements : « Nous devons avoir la guerre ». Et il a commencé à remplir le Département d’État et d’autres agences américaines de néoconservateurs (Paul Wolfowitz, Richard Pearl, Douglas Fife, entre autres), qui, dès le début, prévoyaient une guerre mondiale permanente. La prise de contrôle de la politique gouvernementale a été menée par les anciens assistants de Jackson au Sénat.

L’analyse d’Herman était une analyse systémique : il fallait d’abord définir l’objectif général, puis travailler à rebours. « Eh bien, vous pouvez voir quelle est la politique israélienne aujourd’hui. Tout d’abord, vous isolez les Palestiniens dans des hameaux stratégiques. C’est ce qu’était déjà Gaza depuis 15 ans ».

« L’objectif a toujours été de les tuer. Ou tout d’abord de leur rendre la vie si désagréable qu’ils émigrent. C’est la solution facile. Pourquoi quelqu’un voudrait-il rester à Gaza alors que ce qui lui arrive est ce qui lui arrive aujourd’hui ? Vous allez partir. Mais s’ils ne partent pas, vous allez devoir les tuer, idéalement en les bombardant, car cela minimise les pertes nationales », note Hudson.

« Et personne ne semble avoir remarqué que ce qui se passe actuellement à Gaza et en Cisjordanie est basé sur l’idée des « hameaux stratégiques » de la guerre du Vietnam : le fait qu’on pourrait diviser tout le Vietnam en petites parties, en plaçant des gardes à tous les points de transition d’une partie à l’autre. Tout ce qu’Israël fait aux Palestiniens à Gaza et ailleurs en Israël a été mis au point au Vietnam. »

Si vous analysez ces néoconservateurs, raconte Hudson,

« Ils avaient une religion virtuelle. J’en ai rencontré beaucoup à l’Institut Hudson ; certains d’entre eux, ou leurs pères, étaient trotskistes. Et ils ont repris l’idée de la révolution permanente de Trotsky. C’est-à-dire une révolution en cours – alors que Trotsky disait qu’elle avait commencé en Russie soviétique et qu’elle allait se propager dans le monde entier. Les néoconservateurs ont adapté cela et ont dit : « Non, la révolution permanente, c’est l’Empire américain – il va s’étendre, s’étendre et rien ne peut nous arrêter – dans le monde entier ».

Les néoconservateurs de Scoop Jackson ont été amenés au pouvoir – dès le début – pour faire exactement ce qu’ils font aujourd’hui : donner à Israël le pouvoir de servir de mandataire à l’Amérique , conquérir les pays producteurs de pétrole et les intégrer au Grand Israël.

« L’objectif des États-Unis a toujours été le pétrole. Cela signifiait que les États-Unis devaient sécuriser le Proche-Orient et qu’ils avaient deux armées par procuration pour y parvenir. Et ces deux armées ont combattu ensemble comme alliées, jusqu’à aujourd’hui. D’un côté, les djihadistes d’Al-Qaïda, de l’autre, leurs chefs, les Israéliens, main dans la main. »

« Ce à quoi nous assistons est, comme je l’ai dit, une mascarade selon laquelle, d’une certaine manière, ce que fait Israël est « entièrement de la faute de Netanyahou, entièrement de la faute de la droite là-bas » – et pourtant, dès le début, ils ont été promus, soutenus par d’énormes sommes d’argent, toutes les bombes dont ils avaient besoin, tous les armements dont ils avaient besoin, tout le financement dont ils avaient besoin… Tout cela leur a été donné précisément pour faire exactement ce qu’ils font aujourd’hui ».

« Non, il ne peut pas y avoir de solution à deux États, car Netanyahou a déclaré : « Nous détestons les Gazaouis, nous détestons les Palestiniens, nous détestons les Arabes – il ne peut pas y avoir de solution à deux États et voici ma carte », devant les Nations Unies, « voici Israël : il n’y a personne qui ne soit pas juif en Israël – nous sommes un État juif » – il le dit clairement ».

Hudson va ensuite au fond des choses. Il nous montre le facteur fondamental qui a changé la donne : pourquoi il est difficile pour les États-Unis de changer d’approche – la guerre du Vietnam a montré que toute tentative de conscription par les démocraties occidentales n’était pas viable. En 1968, Lyndon Johnson a dû se retirer de la campagne électorale précisément parce que partout où il allait, il y avait des manifestations incessantes pour demander l’arrêt de la guerre.

Le « fondement » que souligne Hudson est la compréhension que les démocraties occidentales ne peuvent plus déployer une armée nationale par le biais de la conscription. « Et cela signifie que les tactiques actuelles se limitent aux bombardements, mais pas à l’occupation de pays. Ainsi, Israël – dont les forces sont limitées – peut larguer des bombes sur Gaza et le Hezbollah et essayer de détruire des pays, mais ni l’armée israélienne, ni aucune autre armée, ne serait réellement capable d’envahir et de tenter de prendre le contrôle d’un pays, ou même du sud du Liban – comme l’ont fait les armées pendant la Seconde Guerre mondiale – et les États-Unis en ont tiré la leçon. Ils se sont tournés vers des mandataires. »

« Alors, que reste-t-il aux États-Unis ? Je pense qu’il n’y a qu’une seule forme de guerre non atomique que les démocraties peuvent se permettre, c’est le terrorisme [c’est-à-dire la recherche de morts collatérales massives]. Et je pense que l’on devrait considérer l’Ukraine et Israël comme une alternative terroriste à la guerre atomique », suggère Hudson .

En fin de compte, note-t-il, qu’est-ce que cela implique alors que Israël persiste à vouloir engager les États-Unis dans sa guerre régionale ? Les États-Unis n’enverront pas de troupes. Ils ne peuvent pas le faire. Les dirigeants ont essayé le terrorisme et le résultat du terrorisme est d’aligner le reste du monde contre l’Occident, horrifié par les massacres gratuits et par la violation de toutes les règles de la guerre.

Hudson conclut : « Je ne vois pas le Congrès se montrer raisonnable. Je pense que le Département d’État, l’Agence de sécurité nationale et la direction du Parti démocrate, qui s’appuie sur le complexe militaro-industriel, sont absolument déterminés ».

Ce dernier pourrait dire : « Eh bien, qui veut vivre dans un monde que nous ne pouvons pas contrôler ? Qui veut vivre dans un monde où les autres pays sont indépendants, où ils ont leur propre politique ? Qui veut vivre dans un monde où nous ne pouvons pas siphonner leur surplus économique pour nous ? Si nous ne pouvons pas tout prendre et dominer le monde, eh bien, qui veut vivre dans ce genre de monde ? »

C’est la mentalité à laquelle nous sommes confrontés : « jouer gentiment » ne changera pas ce paradigme.

Seul la défaite le fera.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…