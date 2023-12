UN MONDE QUI CHANGE : CONFLIT VENEZUELA/GUYANA

La presse française s’est fait faiblement L’écho d’un conflit territorial existant en Amérique latine entre l’état du Guyana et le Venezuela. On a beaucoup parlé de la possibilité d’un conflit armé. On n’en est pas là et il était important de revenir sur l’histoire de cette région et sur les enjeux du différend qui oppose ces deux pays. Le système médiatique français toujours à la remorque des États-Unis et armée de son ignorance a dit à peu près n’importe quoi. Nous avons demandé à Romain Migus notre correspondant permanent en Amérique latine de nous éclairer sur la réalité du problème. À propos de ce correspondant permanent, que j’appelle « notre Tintin reporter à nous » informateur précieux de tout ce qui se passe en Amérique latine.

Il faut noter, pour ceux qui savent les choses importantes, que ce conflit territorial se passe à proximité du San Théodoros, toujours dirigé par le général Alcazar dans sa capitale de Las Dopicos. Les rapports avec son voisin, le Nuevo Rico sont toujours compliqués. Pour ceux qui s’intéressent à la Palombie, d’où est originaire, le Marsupilami, celle-ci se trouve plus loin dans la forêt amazonienne.

