Entretien avec Jacques Sapir

Poursuite de notre tour du monde de début d’année 2024. Un monde qui change, et pas qu’un peu !

Brillant panorama global avec Jacques Sapir qui dresse quelques perspectives concernant ce qui nous attend dans les mois et les années qui viennent. Le centre de gravité économique du monde a changé de place. Il se situe désormais du côté de l’Asie, laquelle commence à entraîner l’Afrique et l’Amérique latine. La domination économique occidentale est mise en cause, l’Hégémon politique étant de ce fait menacé. Le faisant ressembler de plus en plus à un canard sans tête. Il n’est pas très encourageant d’être du mauvais côté de l’Histoire.

