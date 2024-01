GUERRE EN UKRAINE & PALESTINE VIDEO N°72

Le conflit mondial se poursuit. Sur le théâtre proche oriental, les États-Unis sont confrontés à l’ouverture de nouveaux fronts chaque semaine. Ils sont en grosse difficulté sur le front yéménite, voient leurs bases (illégales) de Syrie et d’Irak également attaquées, et l’Iran riposter aux attaques terroristes dont ils ont été l’objet. Les cibles étant des organisations Jihadistes dont on sait qu’elles sont manipulées par les anglo-saxons. Israël poursuit avec difficulté son opération sur Gaza sans que des résultats apparaissent clairement au regard des objectifs annoncés par les dirigeants. Les bombardements se poursuivent et la pression sur la population également alors que le bilan continu à s’alourdir. En Ukraine, Zelensky continue son agitation pour obtenir la poursuite du soutien. Les difficultés rencontrées par Biden au congrès placent l’Union Européenne au premier rang du soutien financier et de la fourniture de matériel. La situation sur le front continue de se dégrader même si la pression des Russes reste méthodique sans initiative offensive d’envergure. Les campagnes de propagande absurde du système médiatique français ont repris de plus belle. Journalistes et experts dévoyés poussant à la poursuite de la guerre et au massacre des troupes ukrainiennes qui en est la conséquence.

