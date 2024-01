Que se passe-t-il en Équateur ?

Quelques jours, après l’évasion d’un des principaux baron de la drogue, en détention depuis 12 ans, les gang de Narcos ont lancé une attaque avec prise d’otage contre certaines institutions et notamment la télévision nationale. Il y a eu de nombreuses mutineries dans les prisons et la situation est resté très incertaine pendant au moins 48 heures. Nous avons demandé à Romain Migus, notre correspondant permanent en Amérique latine une analyse de la situation dans ce pays. Analyse, vous le verrez qui renvoie au cancer qui affecte le sous-continent avec la production et le trafic de cocaïne en direction d’abord des États-Unis mais également de l’Europe et des émirats. Un petit bonus, il nous dira où en sont les gesticulations du nouveau président argentin.

