VIDÉO RECAP 2023

Petite récapitulation du travail réalisé sur les deux conflits de l’année 2023 et annonce des quelques changements que va connaître la chaîne. Avec la création de nouvelles émissions, toujours destiné à l’arrêt information que nous avons décidé d’entreprendre il y a maintenant un an et demi.

Nous en profitons pour vous adresser nos vœux pour 2024. Sachant que comme la précédente celle-ci risque d’être très agitée. Et que les perspectives d’un accident en cours de dislocation voire de tiers-mondisation ne sont guère réjouissantes.

Nous avons besoin de votre soutien ! Afin que l’algorithme YouTube nous « pousse » il faut mettre des pouces, s’abonner, partager.

Le soutien matériel est évidemment le bienvenu. Rappel qu’il est exclusivement destiné à l’amélioration et au développement de notre travail de ré information.

Vous pouvez utiliser soit la cagnotte tipi, ou si vous préférez une autre méthode merci de me contacter à l’e-mail suivant : vududroit.chaineyt@gmail.com

