GUERRE EN UKRAINE VIDÉO N° 38

La communication autour de la guerre en Ukraine donne l’image d’un parfait chaos.

« L’attaque » du Kremlin par des drones inoffensifs raconte quelque chose. Cela sent la provocation à mais on se demande qui a fait le coup. Les Américains ? Pour exciter les Russes et les amener à liquider Zelenski devenu encombrant ? Les ukrainiens ? Pour provoquer les Russes et obliger l’Occident à déverser dollars et canons sur l’Ukraine ? Les Russes eux-mêmes ? Voulant pour des raisons obscures accroître la tension ? On n’en sait rien, et quelque part on s’en fout. La Maskirovska du XXIe siècle oblige, et on continue à entendre tout et n’importe quoi. Du côté russe, les emportements surjouée de Prigogine, du côté occidental, les délires sur la grande contre-offensive ukrainienne comment qu’elle va pas amener zelensky au Kremlin en huit jours.

Bon pendant ce temps, Erdogan qui n’a pas l’air de péter la forme va essayer de conserver son pouvoir avec les élections présidentielles législatives organisées dans son pays. Une bonne raison de jeter un coup d’œil sur la situation en Turquie.

LES ÉCLAIRAGES DE VUDUDROIT

Régis de Castelnau

Sylvain Ferreira

Olivier Delorme

Situation militaire

Attaques de drones sur le Kremlin

Contre-offensive ou pas ?

Inflexion du discours occidental : général Cavoli.

Évolution de la propagande française : Merchet et Tytelman l’arrière-garde de la bêtise

Évolution du monde

Ou en est le dollar ?

Guerre des USA contre le Mexique ?

Le discours de Yellen sur la Chine. « Petite cour et haute clôture »

Élections présidentielles et législatives en Turquie

Entretien avec Olivier Delorme, historien et écrivain, spécialiste du monde grec et des Balkans

