Poutine à Pékin : la Russie et la Chine alliées contre l’Empire

L’accueil grandiose réservé par la Chine à Vladimir Poutine est la troisième séquence de la mise en place d’une alliance qui est en train de changer le monde.

Il y avait d’abord eu la fameuse déclaration commune du 4 février 2022, que personne évidemment n’avait lu en Occident, et qui annonçait entre les lignes, l’intervention russe en Ukraine. Ensuite le voyage de Xi Jinping juste après sa réélection pour dire à son nouvel allié : « il se passe dans le monde un changement qui n’a pas connu depuis 100 ans. Et ce changement nous le conduirons ensemble. » Et enfin le déplacement triomphal de Poutine à Pékin la semaine dernière.

Après les humiliations infligées à Blinken et à Scholz à Pékin, nous avons assisté à la consternante réception du président chinois à Paris, où Macron flanqué de sa nounou allemande prétendaient convaincre les Chinois de s’éloigner des Russes (!!!). Malgré cela, le monde politique français et sa presse-système continuent d’afficher une stupidité sans bornes qui les fait vivre dans un monde imaginaire. « Regardez comment les moujiks sont vassalisés par les Chinois » nous martèlent les domestiques les plus serviles des États-Unis.

Alors histoire d’aller aux bonnes sources, nous publions un article de Ray McGovern, un ancien officier de sécurité qui fut un des spécialistes des relations Chine-URSS/Russie à la CIA.

Il sait de quoi il parle et son diagnostic est clair.

Le monde unipolaire est mort.

Régis de Castelnau

Russie, Chine & USA, deux contre un

L’accueil extrêmement chaleureux réservé par le président chinois Xi Jinping au président Vladimir Poutine à Pékin a scellé la relation stratégique toujours plus étroite entre la Russie et la Chine. C’est un puissant changement tectonique dans l’équilibre mondial des pouvoirs.

L’entente russo-chinoise sonne également le glas des tentatives des amateurs américains en matière de politique étrangère, de creuser un fossé entre les deux pays. La relation triangulaire mondiale est devenue une relation de deux contre un, avec de graves implications, notamment pour la guerre en Ukraine. Si les génies de la politique étrangère du président américain Joe Biden restent dans le déni, l’escalade est presque certaine.

Dans un entretien préalable à la visite à Pékin, Poutine a souligné le « niveau sans précédent de partenariat stratégique entre nos pays ». Lui et Xi se sont rencontrés plus de 40 fois en personne ou virtuellement. En juin 2018, Xi a décrit Poutine comme « un vieil ami du peuple chinois » et, personnellement, son « meilleur ami ».

Pour sa part, Poutine a noté jeudi que Xi et lui étaient « en contact constant pour garder le contrôle personnel sur toutes les questions urgentes de l’agenda russo-chinois et international ». Poutine était accompagné du nouveau ministre de la Défense Andreï Belousov ainsi que de vétérans comme le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et de principaux dirigeants du monde des affaires.

Les déclarations communes sont importantes

Xi et Poutine ont signé jeudi une déclaration commune ferme, similaire à celle, extraordinaire que les deux avaient publiée le 4 février 2022 à Pékin. Ils y décrivaient leur relation comme « supérieure aux alliances politiques et militaires de l’époque de la guerre froide. L’amitié entre les deux Etats n’a pas de limites, il n’y a pas de domaines de coopération « interdits »… »

Cette déclaration n’a pris toute sa portée que lorsque Poutine a lancé l’opération militaire spéciale dans le Donbass trois semaines plus tard. La réaction discrète de la Chine à cet événement, a choqué la plupart des analystes, qui avaient écarté la possibilité que Xi accorde en fait à son « meilleur ami » Poutine une dérogation à la politique fondamentale de la Chine de non-ingérence à l’étranger.

Dans les semaines suivantes, les déclarations officielles chinoises ont clairement indiqué que les principes des traités de Westphalie étaient passés au second plan face à « la nécessité pour chaque pays de défendre ses intérêts fondamentaux » et de juger chaque situation « selon ses propres mérites ».

Guerre nucléaire

La déclaration de jeudi exprime son inquiétude face aux « risques stratégiques accrus entre les puissances nucléaires » – faisant référence à l’escalade continue de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, soutenues par l’OTAN. Il condamne « l’expansion des alliances militaires et la création de têtes de pont militaires à proximité des frontières d’autres puissances nucléaires, notamment avec le déploiement avancé d’armes nucléaires et de leurs vecteurs, ainsi que d’autres éléments ».

Poutine a sans aucun doute informé Xi de l’existence des sites de missiles américains déjà en Roumanie et en Pologne, capables de lancer ce que les Russes appellent des « missiles offensifs » avec un temps de vol vers Moscou de moins de 10 minutes. Poutine a aussi sûrement fait part à Xi des incohérences dans les déclarations américaines concernant les missiles nucléaires à portée intermédiaire.

Par exemple, Xi sait parfaitement – ​​tout aussi sûrement que les consommateurs des médias occidentaux l’ignorent – ​​que le 30 décembre 2021, conversation téléphonique, Biden a assuré à Poutine que « Washington n’avait pas l’intention de déployer des armes de frappe offensive en Ukraine ».

Il y avait de la joie au Kremlin ce soir du Nouvel An, car l’assurance de Biden était le premier signe que Washington pourrait reconnaître les préoccupations de sécurité de la Russie. En effet, Biden a abordé une question clé dans au moins cinq des huit articles du journal russe. projet de traité accordée aux États-Unis le 17 décembre 2021. La joie russe a cependant été de courte durée.

Sergueï Lavrov a révélé le mois dernier, lorsqu’il a rencontré Antony Blinken à Genève en janvier 2022, que le secrétaire d’État américain a prétendu qu’il n’avait pas entendu parler de l’engagement de Biden envers Poutine le 30 décembre précédent. Blinken a plutôt insisté sur le fait que des missiles américains à moyenne portée pourraient être déployés. en Ukraine, et seulement que les États-Unis pourraient être disposés à en limiter le nombre, a déclaré M. Lavrov.

La mère de toutes les erreurs de calcul

Lorsque Biden a pris ses fonctions en 2021, ses conseillers lui ont assuré qu’il pouvait jouer sur la peur (sic) de la Russie à l’égard de la Chine et creuser un fossé entre eux. Cela est devenu d’une clarté embarrassante lorsque Biden a indiqué ce qu’il avait dit à Poutine lors de leur sommet à Genève le 16 juin 2021.

Cette réunion a donné à Poutine la confirmation que Biden et ses conseillers étaient coincés dans une évaluation terriblement dépassée des relations russo-chinoises.

Voici la façon bizarre dont Biden a décrit son approche envers Poutine sur la Chine :

« Sans le citer [Poutine] – ce que je ne pense pas approprié – permettez-moi de poser une question rhétorique : vous avez une frontière de plusieurs milliers de kilomètres avec la Chine. La Chine cherche à devenir l’économie la plus puissante du monde et l’armée la plus grande et la plus puissante du monde.

La « compression »

À l’aéroport après le sommet, les collaborateurs de Biden ont fait de leur mieux pour le faire monter dans l’avion, mais n’ont pas réussi à l’empêcher de partager davantage de sagesse sur la Chine :

« La Russie se trouve actuellement dans une situation très, très difficile. Ils sont écrasés par la Chine. »

Après ces remarques, Poutine et Xi ont passé le reste de l’année 2021 à essayer de convaincre Biden de la nature de la « pression chinoise » sur la Russie : il ne s’agissait pas d’une pression, mais d’une étreinte fraternelle. Cet effort mutuel a abouti à un sommet virtuel Xi-Poutine le 15 décembre de la même année.

La vidéo de la première minute de leur conversation a été récupéré par The New York Times, ainsi que d’autres. Pourtant, la plupart des commentateurs semblent ne pas en saisir l’importance :

Poutine:

« Cher ami, cher président Xi Jinping.

En février prochain, j’espère que nous pourrons enfin nous rencontrer en personne à Pékin, comme nous l’avons convenu. Nous aurons des entretiens puis participerons à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver. Je suis reconnaissant de votre invitation à assister à cet événement marquant.

Xi Jinping:

« Cher président Poutine, mon vieil ami. J’ai le plaisir de vous rencontrer à la fin de cette année par vidéo, pour la deuxième fois cette année, lors de notre 37e réunion depuis 2013. Vous avez salué … les relations sino-russes comme un modèle de collaboration internationale au 21e siècle, soutenant fermement la position de la Chine. sur la sauvegarde de ses intérêts fondamentaux et fermement opposé aux tentatives visant à creuser un fossé entre nos deux pays. Je l’apprécie beaucoup. »

Biden l’ignore-t-il toujours ? Ses conseillers lui ont-ils dit que la Russie et la Chine n’ont jamais été aussi proches, dans ce qui s’apparente à une alliance militaire virtuelle ?

L’élection

Poutine a déclaré qu’il était conscient que la politique de Washington à l’égard de la Russie « est principalement influencée par les processus politiques nationaux ». La Russie et la Chine estiment certainement que la politique de Biden à l’égard de l’Ukraine sera influencée par l’impératif politique de faire face à la Russie.

Si les têtes brûlées des pays de l’OTAN envoient des « formateurs » en Ukraine, la perspective d’un conflit militaire est toujours présente. Ce que Biden doit savoir, c’est que s’il s’agit d’ouvrir les hostilités entre la Russie et l’Occident, il risque de faire face à plus que de simples coups de sabre dans la mer de Chine méridionale – et au spectre d’une guerre sur deux fronts.

Les Chinois savent qu’ils sont les prochains sur la liste. En effet, ce n’est un secret pour personne que le Pentagone considère la Chine comme l’ennemi numéro 1. Selon le ministère de la Défense, Stratégie de défense nationale, « les priorités de la défense sont avant tout la défense de la patrie, au rythme de la menace multi-domaines croissante posée par la République populaire de Chine ».

Le Pentagone sera le dernier à comprendre son monde unipolaire est en train de disparaître.

Espérons quand même que la raison prévaudra.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…