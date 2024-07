7 juillet, quand la « gauche » vote encore Macron

Le 30 juin dernier, le RN caracolait à 34 % des voix dans une élection qui avait vu une forte mobilisation (par rapport aux scores précédents). Ce que l’on n’avait pas vu c’est que ça voulait dire que 66 % des Français étaient contre le RN et les couches populaires qui le soutiennent. On avait oublié leur passivité devant le massacre policier et judiciaire des gilets jaunes et les 58% de Macron en 2022.

Alors, c’est vrai que par certains aspects le RN n’est pas très ragoûtant. Mais prétendre que c’est un parti fasciste des sœurs zombres des années 30, est simplement une blague. Du théâtre comme disait Lionel Jospin. Alors on se pose la question : pourquoi Mélenchon, les écolos, les faux cocos, les traîtres génétiques du PS ont encore une fois sauvé le cul de Macron ? En votant tranquillement sans aucun état d’âme pour Darmanin, Borne et la plupart des gangsters qui entouraient Macron. Sans oublier bien sûr l’élection de la limace Hollande. C’est qu’en fait, ils sont comme majorité des Français et s’accommodent très bien du néolibéralisme macronien et de son techno-fascisme corrompu. La dégringolade de leur pays ne leur pose aucun problème sérieux. Le vote du 7 juillet n’a rien à voir avec un « antifascisme » réel, mais plus simplement avec l’envie de continuer comme ça. Quoi que l’on pense de ses capacités et de ses orientations, la très éventuelle arrivée du RN à proximité du pouvoir aurait constitué une rupture et provoqué une crise politique pouvant déboucher sur un changement de direction. En impliquant les couches populaires et en ralentissant l’effondrement. Pour essayer d’extirper la France du marécage belliciste pestilentiel dans lequel l’Occident sous direction américaine s’enfonce. Mais de ça, les couches moyennes et ceux qui les représentent ne veulent rien entendre.

« Faut pas pleurer sur le lait renversé camarade. La lutte des classes ça existe et tu es du mauvais côté de l’Histoire, c’est tout. »

