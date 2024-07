Après le 7 octobre, la vérité d’Israël

Sollicité par la direction de la revue Antigone, je me suis penché sur une question particulière de l’attaque palestinienne du 7 octobre et la riposte israélienne. Ceux qui me suivent connaissent mes positions concernant la guerre menée à Gaza, dont je considère qu’elle constitue un génocide au sens des définitions des conventions internationales de 1948 dont Israël est signataire. Auquel s’ajoute l’analyse que je fais du caractère néofasciste du gouvernement qui entoure Benjamin Nétanyahou au pouvoir à Tel-Aviv.

Une chose cependant m’a frappé, c’est l’attitude étrange de ces soutiens d’Israël critiquant Nétanyahou pour des raisons directement politiques, tout en approuvant ce qu’il faisait. Et souvent à partir d’une réaction douloureuse au fait que l’attaque du Hamas se soit produite contre des kibboutz « de gauche » partisans de la paix, et contre une jeunesse pacifiquement rassemblée au festival de musique techno. L’exemple du très respectable Charles Enderlin en est la meilleure expression.

Ces positions permettaient souvent d’essentialiser l’opération d’abord militaire du 7 octobre, en lui refusant le caractère anticolonial, et en la considérant comme dictée exclusivement par un antisémitisme musulman spécifique. Tel que décrit dans la phrase de Georges Bensoussan : « Dans la pensée arabo-musulmane, il est inconcevable que des Juifs, censés rester d’éternels soumis, puissent commander à des musulmans. L’État d’Israël y est donc une anomalie à faire disparaître ».

Ce qui s’est produit à Gaza et en Cisjordanie depuis le 7 octobre, démontre malheureusement que ces positions conduisent à une impasse politique, stratégique et militaire. Et cette « vérité d’Israël », lui promet malheureusement un avenir bien sombre.

