Les grotesques bricolos de la « coalition des volontaires »

Finalement, le spectacle donné par la bande de bricolos qui « gouvernent » la poignée de pays européens qualifiés de clownesque « coalition des volontaires » est absolument terrifiant.

D’abord comment pouvons-nous accepter d’être dirigé par cette bande d’imbéciles pathologiques et d’infirmes politiques ? Ensuite comment pouvons-nous tolérer ces systèmes médiatiques complètement verrouillés où des journalistes corrompus jusqu’à l’os acceptent de mettre en scène ce théâtre grotesque ? La bêtise la plus crasse s’étale partout, en mode rodomontades de bac à sable. Qui qualifiant Poutine de « dégonflé » pour ne pas venir se ridiculiser à parler avec le pianobite, qui menace d’étrangler la Russie (!!!) en affichant martial son faciès halluciné aux côtés de la pire des pourritures américaines, qui en mentant effrontément et sans aucun complexe sur l’effondrement imminent de celle-ci. Mais comment osent-ils se demande-t-on à chaque fois, comment est-il possible d’être à ce point politiquement et moralement dépravé ? Surtout que dans ce théâtre lamentable, et comme d’habitude sous Macron, les Français sont les pires bouffons.

Au regard de ce qui se passe réellement à Istanbul ou les Russes sont venus posément rappeler « ne varietur », et une fois de plus, exigences et objectifs, toutes les poses, déclarations, communiqués du psychopathe de l’Élysée apparaissent pour ce qu’ils sont, vantardise et cabotinage.

Alors, lassé de se voir infliger l’insupportable on est pris de mauvaises pensées. Qu’est-ce qu’ils attendent les moujiks pour les aplatir tous ces malfaiteurs, pour boucler cette affaire, et les renvoyer dans les poubelles de l’histoire ? Qu’est-ce qu’ils attendent pour finaliser leur défaite et nous en débarrasser avec leur cohorte de petits valets ?

Malheureusement ça c’est effectivement une très mauvaise pensée.

Robespierre nous l’a appris : « les peuples n’aiment pas les missionnaires bottés ». Rien de bon ne peut nous venir dans les fourgons de l’étranger, jamais. Les Russes défendent les intérêts de leur patrie, et c’est à nous de défendre les nôtres en nous débarrassant des imposteurs qui dirigent notre malheureux pays.

Et ça, malheureusement ça prend du temps et pour l’instant on est pas encore sorti des ronces.

Et que c’est long, que c’est long…

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…