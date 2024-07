Marine Tondelier, il y a le téléphone qui sonne

Dring, dring, dring…

« Allô, Marine Tondelier, c’est Emmanuel Macron à l’appareil

• Ah bonjour Monsieur le président.

• Voilà pourquoi je vous appelle. Comme vous le savez les hordes nazies sont aux portes du pouvoir. Et il faut tout faire pour les empêcher d’ouvrir des camps de concentration et de construire des chambres à gaz.

• Tout à fait Monsieur le président. Et comme vous le savez, les 12 millions de ceux qui ont votés pour eux sont des ouvriers et des employés, qui en général n’ont jamais dépassé le bac, donc des abrutis incultes. Racistes, homophobes, misogynes, transphobes, carnivores, ils cochent toutes les cases. Il faut tout faire pour éviter cette horreur.

• Absolument et il ne faut surtout pas leur donner la parole. Alors voilà ce que je vous propose. Avec vos amis bac+5 et masters en études de genre du « Nouveau Front Populaire » des grands ancêtres comment qu’ils étaient pas contre les heures sombres, vous allez faire alliance avec les fonds de poubelle de mon mouvement. Et comme ça, hop, grâce à ce « bloc central », on fait comme d’habitude : no pasaran, et on sauve le pays. En fait on sauve d’abord mes fesses, mais c’est le but, faut être clair.

• Pas con, mais comment fait-on ?

• Très simple. Votre mouvement ne représente pas grand-chose, alors je vais vous nommer Premier ministre et on va faire comme d’habitude. Refiler des maroquins aux écolos, ils adorent ça, comme ça ils peuvent manger du homard arrosé de Château Yquem à tous les repas. Demander aux socialistes, dont je rappelle qu’ils m’ont fait élire, de trahir. Et ça ils ont l’habitude c’est leur seconde nature. Faire venir les bricolos qui salivent à l’idée de rester dans les salons de la république, et il y en a pas mal avec Ruffin et Corbières en tête. Vous allez vous répartir les postes avec les macronistes, et c’est bien le diable si vous n’arrivez pas à bricoler une majorité aussi relative que la précédente. Et on vous expliquera comment utiliser le 49-3. Je vous rappelle qu’Élisabeth Borne multirécidiviste dans ce domaine est socialiste. Ah, et puis on refilera un truc à cet imbécile de Roussel, il en rêve.

• Bon ça me va, mais comment fait-on ?

• Ne vous inquiétez pas je vais vous arranger les bidons. Quelques coups de fil dans les rédactions et vous allez voir comment qu’ils vont tous vous mettre en avant. Ce sont tous des larbins de leurs patrons, les oligarques. Et ceux là ce sont mes potes.

• Eh bien merci Monsieur le président. À la semaine prochaine. »

Le rideau tombe et les castors applaudissent à tout rompre.

