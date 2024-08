Imane Khelif, l’étrange polémique

Les jeux olympiques sont un événement mondial il est normal que la politique (au sens large) s’y invite. Il y aura pas mal à raconter lorsqu’il sera temps (prochain) de faire un petit bilan de la parenthèse enchantée offerte à Emmanuel Macron par la « gauche ».

En attendant, retour sur l’étrange polémique qui a fait rage autour de l’athlète algérienne Imane Khelif. Où se sont affichés des clivages surprenants à base d’alliances improbables. Permettant de voir Caroline Fourest apporter son soutien à ceux qui accusaient les « sionistes » d’être à la manœuvre pour stigmatiser la boxeuse, ou les communistes la défendre parce qu’elle s’était entraînée à Cuba…

Sa victoire au tournoi de boxe des jeux olympiques a donc été saluée par la cohorte hétérogène de ceux qui la soutenaient. Sans voir la contradiction évidente que son triomphe pouvait facilement être attribué aux avantages que les adversaires de sa participation au tournoi féminin lui attribuent du fait de son androgynie.

Aurait-elle perdu, que la polémique aurait été close.

Ce qui est étrange également, c’est qu’on a très peu rappelé que la réglementation des sports de compétition avait précisément pour but de rétablir l’équité par rapport aux différences physiques. C’est la raison pour laquelle du fait du dimorphisme sexuel de l’espèce humaine le sport de compétition sépare les hommes et les femmes. Et pour les sports de combat, du fait de la diversité physique des individus, on prévoit des catégories.

Je ne sais pas si on peut considérer qu’Imane Khelif est un homme (ou une femme…) et d’ailleurs je m’en fous. Ce que je constate c’est que son androgynie est très accusée pour le moins, et qu’elle constitue un avantage évident dans la compétition féminine.

Et par conséquent on ne pourra interdire à personne de penser que sa victoire est indue.

PS pour les mal-comprenants : je n’entends surtout pas prendre parti dans la cacophonie qui a entouré cette affaire. #célérusses, #célésionistes, #céléfachos, #céléwokes, #céléhomophobes, #célétransphobes, #céléislamophobes, etc, etc.

