Une quinzaine particulière

Il faut toujours voir les films d’Ettore Scola, c’est la garantie d’un voyage au pays de l’intelligence politique. Il y a bien sûr mon préféré : « Nous nous sommes tant aimés » mais, va savoir pourquoi, la séquence que nous venons de vivre m’a renvoyé à un autre chef-d’œuvre : « Une journée particulière ». Qui raconte l’histoire de la rencontre improbable entre une mère de famille et un dandy homosexuel, seuls sous le regard de la concierge, dans un immeuble déserté de ses occupants partis assister à la réception d’Hitler par Mussolini à Rome le 7 mai 1938. La solitude des deux protagonistes s’oppose ainsi à la foule qui assiste à l’événement, dont le Duce a voulu qu’il exprime le triomphe du fascisme italien.

Un triomphe personnel pour Macron

Le triste état de la société française, le fonctionnement de son État et de son économie pouvait faire naître les plus grandes craintes quant à notre capacité à organiser et à maîtriser un événement tel que les Jeux Olympiques. La semaine d’émeutes à la suite de l’affaire de Nanterre, la catastrophe de l’organisation de la finale de la ligue des champions à Saint-Denis, la gestion erratique de Paris par l’équipe Hidalgo pouvait nourrir des craintes sérieuses. Et de Marine Le Pen à Alain Bauer, les Cassandre ne manquaient pas qui prévoyaient le pire.

Il ne s’est pas produit. L’événement s’est déroulé sans véritable anicroche, et le système Macron en tête l’a transformé en un triomphe personnel pour le président.

Il est évidemment plus facile de raconter l’histoire quand on connaît la fin, mais ce que raconte ce « succès » dit finalement des choses assez terribles sur la société française.

Rappelons que le Président de la République avait subi une défaite politique considérable le 9 juin dernier à l’occasion des élections européennes. Son coup de poker de la dissolution de l’Assemblée nationale fut gagnant. Grâce au ralliement massif d’une petite bourgeoisie urbaine, partis politiques et électeurs, toujours décidée à venir au secours du capital oligarchique quand le besoin s’en fait sentir. Apportant massivement ses suffrages à ceux qu’elle prétendait la veille encore comme ses pires ennemis. Les 34 % qui avaient soutenu le programme du RN au premier tour étaient Grosjean comme devant, l’alliance électorale de « gauche » bricolée, du haut de ses 27 % se prétendait majoritaire (!). Emmanuel Macron était tranquille, fort des 100 députés supplémentaires que le NFP venait de lui fournir, il bénéficiait du confort politique pour parader pendant « sa « parenthèse enchantée ». Deux élections inutiles et sans aucune conséquence politique véritable, allaient permettre de déployer la parade, et de démontrer que tout était sous contrôle.

La sécurité qui suscitait tant d’inquiétudes fut assurée tranquillement. À partir de la mi-juillet Paris vidée d’une partie de ses habitants, SDF et migrants en tête fut transformée en ville fantôme. 45 000 policiers mobilisés, soit un tous les 10 mètres, impossibilité de circuler sans QR code et sans affronter des barrières métalliques transformant la ville en zoo. Au lendemain de la cérémonie de clôture, les forces de police se sont retirées, envoyant ainsi le message selon lequel elles sont exclusivement au service du pouvoir. L’insécurité, c’est pour les pauvres dans leurs quartiers.

Fête et liesse obligatoires

Il y eut ensuite la cérémonie d’ouverture, de façon très prévisible à base de provocations, toujours les mêmes, d’idéologie obligatoire et de soumission à la culture américaine. Suivi d’une pulsion médiatique parfaitement totalitaire. Tous les médias du système parlant JO matin, midi et soir, plus aucun notre sujet ayant droit de cité. Inutile de donner ici des exemples, l’ensemble s’est complètement avili dans le chauvinisme et l’auto-glorification pour le formidable succès national et international que venait de remporter le couple Macron Hidalgo.

Alors que le fonctionnement normal des institutions était suspendu sine die par un Macron maintenant en fonction un gouvernement démissionnaire, les épreuves sportives se déroulaient en l’absence du pays récoltant habituellement le plus de médailles, et avec la participation des athlètes d’un autre pourtant accusé de génocide par les juridictions internationales.

L’auteur de ces lignes a toujours été passionné par le sport et avait toujours suivi l’actualité en particulier celle des JO. Il n’a jamais assisté à l’expression d’un tel niveau de chauvinisme furieux destiné moins à exalter des victoires, qu’à démontrer la magnificence de la France de Macron. Concernant les épreuves, elles laissent comme d’habitude l’impression d’une construction artificielle où la performance a beaucoup moins d’importance que le pouvoir de l’argent sur ce qui est d’abord et avant tout désormais, une foire commerciale géante. Dans un très beau livre intitulé « Forcenés » Philippe Bordas a dressé l’acte de décès du cyclisme de compétition. En le paraphrasant on peut dresser celui de l’olympisme : « l’olympisme n’a duré qu’un siècle. Ce qui s’appelle encore l’olympisme et se donne en spectacle n’est que farce, artefact à la mesure d’un monde faussé par la pollution, la génétique et le bio-pouvoir. »

Les difficultés réelles, les échecs et les inconséquences ont été passées sous silence. Au point qu’on a trouvé des « témoins » ayant participé aux épreuves pour prétendre que l’eau de la Seine était si pure que l’on pouvait la boire ! Les quelques polémiques qui ont pu passer la barrière du déferlement de propagande ont été vite réglées. S’étonner de la victoire d’une boxeuse d’allure terriblement androgyne dans les catégories féminines vous valait immédiatement anathème : « obsession sexiste d’un néonazi ».

Pendant ce temps-là, dans le total silence des médias français, le massacre s’est poursuivi en Palestine. À peine si l’on a entendu dire que les parlementaires israéliens revendiquaient officiellement le droit de torturer les prisonniers palestiniens en les sodomisant, ou que des ministres souhaitaient faire mourir 2 millions d’habitants de Gaza en les affamant. Et gare à ceux qui s’étonnaient de la présence des athlètes israéliens pourtant tous soldats d’un pays menant une guerre coloniale. De vils antisémites que ceux-là.

Le pire, fut de voir pendant et après la « quinzaine particulière », tout le monde s’aligner, tout le monde se mettre au garde-à-vous, tout le monde le monde en rajouter. Chez les politiques, il n’a manqué personne. On voyait Laurent Wauquiez, le normalien major de l’ENA venir chipoter à Marine Le Pen une réflexion vieille d’un an sur le problème sécuritaire. On entendait Mélenchon pourtant habituellement imperméable à la geste sportive jouer les aficionados. Et tous les autres alignés et amnésiques, de s’esbaudir sur cette « France enfin retrouvée ». Comme celle, Blacks Blancs beurs de la victoire de 1998 du monde ? Le naufrage médiatique, à base de chauvinisme, d’incompétence et surtout de bêtise fut total. Jusqu’à Libération qui se sentit obligé d’en faire des tonnes.

La France périphérique et les quartiers immigrés de banlieue étaient absents des gradins, où dominaient les couches moyennes. Pendant ce temps-là toujours, les prolos anglais qui se révoltent contre le « petit-remplacement » dont ils sont l’objet et sont immédiatement soumis à une répression féroce, pire que celle des gilets jaunes en France, de la part d’un système policier et judiciaire entièrement dévoué à l’oligarchie britannique. Et bien sûr sous les acclamations des petits-bourgeois français ne voyant aucun inconvénient à une alliance avec la grande bourgeoisie anglo-saxonne.

Le fascisme ici et maintenant

Alors, comme le couple improbable du film « Une journée particulière », qui ne participe pas à la liesse organisée par Mussolini, les parisiens qui ont fui pour échapper à cette « fête obligatoire », ou les provinciaux qui ont préféré s’en désintéresser, ont eu eux aussi un certain sentiment de solitude. Accentué par une propagande martelant sans fin qu’ils n’étaient que « des grincheux et des pisse-froids » jusqu’à Tony Estanguet martelant : « On se voyait comme un peuple d’irréductibles râleurs, on s’est réveillé dans un pays de supporters déchaînés qui ne veut plus arrêter de chanter. On voulait de la ferveur, on a eu de la passion, on voulait rêver, on a eu Léon Marchand ».

Dans le film de Scola, c’est la radio retransmettant l’événement installée par la concierge de l’immeuble qui renvoie à l’événement fasciste. Chez nous ce sont les médias dans leur ensemble qui ont joué ce rôle, nous renvoyant inlassablement à l’événement-Macron. Et par quelque bout qu’on le prenne, il se réduira toujours à ça.

Macron nous annonçant finalement lui-même : « la vraie vie c’est ce que nous avons vécu ces dernières semaines »

Le fascisme, celui dont les castors nous rebattent les oreilles à chaque fois qu’il faut venir au secours de Macron et pérenniser le néolibéralisme oligarchique, ce ne sont pas des prolos xénophobes, des paysans excédés, des nostalgiques de la Vendée militaire, des imbéciles qui se déguisent, non.

Le fascisme, celui d’aujourd’hui, celui de l’Occident néolibéral, c’est son « rêve d’une société purifiée, hygiénique, célébrant sa dépolitisation dans les liesses obligatoires de liturgies inclusives, rétives à toute différence qui n’ait préalablement obtenu un certificat de conformité de la part de ses autorités morales et vétérinaires. »

Nous l’avons ici et maintenant, sous les yeux.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…