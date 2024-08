Jeux Olympiques, la parenthèse enchantée en mode « Zone d’intérêt »

La presse système oligarchique est ravie. Télés, radios, journaux, réseaux en font des tonnes pour assurer à Macron le confort de sa « parenthèse enchantée ». Comme d’habitude, il est partout. Tripotant l’un, bécotant l’autre, imperméable au très pénible malaise qu’il provoque à chaque fois, il passe sans arrêt d’un site des JO à l’autre pour se mettre en scène. Et gare à celui qui se retient de participer à cette communion surjouée. Se réjouir des succès de Marchand ou de Riner n’est pas suffisant, il faut basculer dans l’adulation de cette France et de son chef, sinon vous êtes un mauvais français.

Et pendant ce temps, depuis maintenant 10 mois, dans un petit pays se poursuit le massacre d’un peuple. Que la justice internationale condamne tous les jours, quand elle ne le qualifie pas de génocide. On y tue les enfants, cible les journalistes et les médecins, bombarde les écoles et les hôpitaux, affame la population, et la prive d’eau courante. Avec le soutien des ministres et des députés de ce pays, on revendique de torturer et violer les prisonniers ! Tout en continuant une entreprise d’épuration ethnique de longue date, pour voler la terre des habitants, en les humiliant quand on ne les tue pas.

Cela se passe en même temps que les JO. Sous les yeux du monde entier dont la partie occidentale apporte son aide au massacre ou regarde ailleurs. Et qui finalement, passée en mode « Zone d’intérêt », s’occupe d’autre chose.

PS : « La Zone d’intérêt » est un film allemand récipiendaire de récompenses internationales, qui raconte l’histoire de la vie paisible de la famille de Rudolf Hoess le directeur du camp d’Auschwitz, dans une maison jouxtant les installations du camp d’extermination en fonctionnement.

