Quand Macron se déguise de nouveau en militaire

Tout le monde a oublié les rodomontades du kéké de l’Élysée au début de cette année. Comment qu’il était pas trop martial, il voulait déclarer la guerre à la Russie et envoyer une poignée de bidasses « sur le terrain » en Ukraine ! Les patrons de la « grande muette » s’arrachaient les cheveux en silence, si ce n’est le chef d’état-major qui nous gratifiait de quelques coups de menton, histoire de faire plaisir au psychopathe qui l’a nommé.

Sur le plan international, et dans le silence des médias français, le pauvre Macron s’est fait déchiqueter. On n’a guère trouvé pour l’approuver que les Polonais toujours soucieux de donner raison à Marx écrivant Engels : « Dans leur histoire les Polonais ont toujours fait courageusement des choses stupides », est un pays balte soucieux quant à lui qu’on n’oublie pas sa collaboration avec les nazis pour l’extermination des juifs. Les autres pays occidentaux ont regardé ailleurs d’un air gêné.

Depuis le 9 juin dernier, s’est ajoutée la séquence politique grotesque, qu’il vient d’infliger au pays avec sa dissolution. Alors maintenant, les choses sont claires, il est définitivement considéré partout comme un guignol narcissique. On aurait pu espérer sur la question de la guerre en Ukraine il se fasse un peu plus discret. Pensez donc !

Chassez le naturel, il revient au galop. De loin en loin il continue à en faire des tonnes. Et notre pitre élyséen, histoire de concurrencer Boris Johnson et d’agrémenter le bordel, vient à nouveau de se déguiser en militaire et de déclarer la guerre à la Russie. Seule avec l’État factieux britannique armé de sa russophobie rabique, la France a décidé de lever les restrictions pour l’utilisation de missiles à longue portée par Kiev dans la profondeur stratégique.

Ben quoi, c’est normal vous psalmodient les imbéciles de plateau, d’Alla Poedie à Nicolas Tenzer en passant par Xavier Tytelman (au secours !). Les ukrainiens sont attaqués, il faut qu’ils puissent riposter et frapper Moscou et Saint-Pétersbourg. Avec des missiles dont les Russes ne sauront pas s’ils sont porteurs d’armes nucléaires, lorsqu’ils apparaîtront sur leurs radars.

Le problème c’est que ces armes sont occidentales, et ne peuvent être utilisées qu’avec l’assistance des moyens de l’OTAN. Ce qui veut dire que la profondeur stratégique de l’Ukraine, elle se trouve en Pologne, en Allemagne, en Italie… et en France.

Donc si Zelinsky bombarde la Russie dans la profondeur de la Russie avec des armes occidentales guidées par les systèmes de l’OTAN, la riposte russe concernera évidemment ces pays. Les Russes ont rappelé cette évidence.

Bien évidemment, selon sa bonne habitude Macron déclare la guerre à une puissance nucléaire sans en toucher un mot au Parlement.

Comme « manquement » justifiant l’application de l’article 68 de la Constitution et sa destitution, il pèserait d’un autre poids que le refus de nommer Castets à Matignon.

