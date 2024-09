Les Français votent mal ? Célérusses !

Nicolas Lebourg et Olivier Schmitt se présentent comme des chercheurs spécialistes des mouvements d’extrême droite.

Ils viennent de sortir un bouquin intitulé : « Paris Moscou. Un siècle d’extrême droite ». Et présenté par leurs copains de la façon suivante : « Nicolas Lebourg et Olivier Schmitt nous offrent une analyse rigoureuse et documentée ».

En fait, il faut être clair, c’est une contribution aux opérations de propagande russophobe visant à faire porter la responsabilité à la Russie de tout ce qui ne va pas en Occident. Et en particulier en prétendant que si les gens votent mal, c’est-à-dire contre le néolibéralisme factieux, célérusses qui leur demandent.

Le titre déjà est rigolo.

J’ai bien connu les relations Paris /Moscou. Elles ne me semblaient pas particulièrement concerner l’extrême droite. Mais là si l’on comprend bien ils font partir leur « étude » de 1924, c’est-à-dire la mort de Lénine jusqu’à aujourd’hui. Il y a bien eu des rapports étroits entre l’extrême droite et Moscou en décembre 1941, c’est quand les armées nazies sont arrivées à 30 bornes de la capitale soviétique. Mais ce n’est pas le propos des auteurs. Eux, ils sont spécialistes des mouvements d’extrême droite donc, armés de leur morale en béton, ils font la chasse aux méchants. Mais attention les bataillons ouvertement nazis en Ukraine, les équivalents dans les pays baltes, la glorification de la collaboration avec le nazisme et de la participation à la Shoah, le triomphe fait aux nazis survivants dans les parlements occidentaux, tout cela ne leur arrache pas une remarque. Non, la cible ce sont ceux qui n’acceptent pas le déferlement de propagande que connaît l’Occident depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2014. Alors sans état d’âme et avec la bonne vieille méthode de l’amalgame ils dressent des listes.

Et voilà qu’ à ma grande surprise je figure dans l’index et suis mentionné à la page 248. À propos des terribles interventions russes sur les élections européennes que comment que si les Russes n’étaient pas là, les macronistes de Valérie Hayer auraient dépassé les 80 %. Et soucieux de montrer comment la progression du RN c’est Poutine, ils avancent comme preuve que Stephane Séjourné (le neuneu installé au Quai d’Orsay par Attal) a même parlé de « manipulation » ! Oulala, si Séjourné parle de « manipulation » c’est que c’est du sérieux. Il est même connu pour ça Séjourné, pour son sérieux. Et son brio aussi. C’est qu’ils sont « rigoureux » nos chercheurs. Ils ont de bonnes références.

Ils poursuivent : il a pour la première fois, publiquement dénoncé les mensonges de trois personnalités d’extrême droite. De qui s’agit-il ? Caroline Galacteros (ancienne conseillère d’Éric Zemmour), Florian Philippot et Régis de Castelnau (descendant du général Édouard de Castelnau cet ancien avocat communiste évolue depuis plusieurs années dans les cercles d’extrême droite pro-russe.) ».

J’en apprends de belles dites donc ! Pas que je descends d’Édouard de Castelnau, ça j’étais au courant, même si on se demande ce que ça fout là. Bon alors Lebourg et Schmitt reprennent à leur compte l’accusation de Séjourné : je ferais rien qu’à dire des menteries.

On ne saura pas lesquelles, dommage ça m’aurait intéressé.

Ensuite je suis « ancien avocat communiste ». On ne sait pas à quoi se rapporte l’adjectif ancien. Ancien avocat ? Ça n’est pas le bon terme : je suis toujours avocat mais « honoraire ». Si c’est à communiste, c’est un mensonge. Je ne suis pas ancien communiste, je suis toujours communiste même si je considère l’actuel PCF comme un groupuscule social-démocrate. Je n’essaye même pas de cacher mon pro-soviétisme dont mon éventuelle russophilie n’est qu’un accessoire. J’ajouterai que mes constantes prises de position favorables au peuple palestinien ne me rangent pas non plus spontanément aux côtés des tenants racistes de la guerre des civilisations. D’ailleurs on notera au passage la grande prudence de nos vaillants chercheurs spécialistes l’extrême droite, quand il s’agit d’aborder la question de celle qui est au pouvoir actuellement en Israël avec les conséquences que l’on sait pour Gaza. Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir, connais pas.

Ceux qui me connaissent, qui me lisent, qui m’écoutent et qui me regardent savent tout ça parfaitement. Je n’en fais pas mystère même si on me reproche parfois et pas toujours à tort, d’être un vieux stalinien.

J’apprends aussi que j’évoluerais depuis plusieurs années dans les « cercles d’extrême droite pro-russe » ! En voilà une nouvelle qu’elle est intéressante. Je n’ai jamais rencontré Caroline Galacteros, professionnelle reconnue de la géopolitique que j’ai interviewée une fois à distance, pour ma petite chaîne YouTube. Je ne connais pas Florian Philippot ni aucune des personnes qui ont eu droit au name dropping de nos rigoureux chercheurs. Depuis sept ans, je vis retiré dans ma grotte provençale, et sur cette période mes déplacements parisiens se comptent sur les doigts d’une seule main. Cette affirmation est simplement débile. Venant de Stéphane Séjourné c’est normal. Qu’elle soit reprise telle quelle par nos deux chercheurs » rigoureux », caractérise leur manque de sérieux, ou plutôt dévoile l’objectif de cette publication : apporter sa pierre à des opérations de propagande atlantistes.

Et ce d’autant que Nicolas Lebourg et moi nous connaissons sur les réseaux depuis déjà un bon moment. Et a priori il sait très bien à quoi s’en tenir.

Cette petite sortie n’a absolument pas pour but de me justifier. Mais de montrer avec le pointage de cette absence de sérieux, à quoi et à qui nous avons affaire.

Célérusse, célérusses, célérusses !

Il n’y a pas de sot métier, mais il y en a qui déconsidèrent.

