Nomination de Barnier : faites rentrer les pop-corns !

Bon un petit récapitulatif pour essayer de comprendre la tacataquetique de Jean-Luc Mélenchon depuis le 9 juin dernier :

• 9 juin résultat des élections européennes. Le RN est largement en tête, faisant deux fois plus de voix que le second. Macron sort son mortier et se tire un obus dans le pied. Dissolution !

• Mélenchon a une idée, la NUPES qui contrairement à ses espoirs ne lui avait pas permis d’être premier ministre en 2022 est dans le coma. Vite, vite on bricole une alliance électorale, mariage des carpes et des lapins que l’on hésite pas à appeler « nouveau Front populaire », pas gêné par la captation d’héritage.

• 30 juin, le RN à nouveau largement en tête, avec ses 11 millions de voix et cette fois-ci une mobilisation importante. Le NFP est largement derrière. Les macronistes sont complètement à la ramasse, dans le meilleur des cas ils vont revenir à l’assemblée avec 70 députés tout plié.

– Oulala, ça sent pas bon, avec l’effet accélérateur de l’uninominal à deux tours, les néonazis qui mangent les petits-enfants sont aux portes du pouvoir. Et là Mélenchon a une idée, géniale cette fois. Après le NFP on va faire un « Front Républicain », on va se désister pour les plus pourris de la macronie, en demandant à nos électeurs de voter pour eux. Bon LFI va perdre des députés, le PS va être remis en selle et les macronistes vont sauver une centaine de sièges. Mais, puisqu’on vous dit que l’idée est géniale.

• Et ça marche dis donc ! Le RN a certes le premier groupe à l’Assemblée nationale, il est aussi le premier parti de France, mais en additionnant les choux et les carottes la « gauche », avec ses 180 députés sur 577 prétend qu’elle a gagné. Et en s’accordant avec les macronistes, elle empêche le premier groupe parlementaire d’obtenir le moindre poste représentatif dans les institutions de l’Assemblée. La gauche considère donc qu’elle doit obtenir Matignon. Pour ce faire elle présente un improbable Macron en jupon qui énerve tout le monde avec son narcissisme maladif.

• Macron les envoie chier, et après une grotesque comédie, installe rue de Varennes un fossile récupéré dans les glaciers savoyards. Non sans avoir précisé qu’il a obtenu de Marine Le Pen que son groupe ne voterait pas immédiatement la censure du nouveau gouvernement. Magnifique ! L’opération menée conjointement par Mélenchon, Faure et Roussel a marché à merveille. Avec pour résultat un premier ministre de droite dont la longévité reposera sur la bienveillance des néonazis mangeurs de petits-enfants. Qui devraient obtenir quelques contreparties politiques, dans une nouvelle configuration politique : « soutien avec la corde du pendu sans participation ».

• Personne ne peut prétendre que le trio de choc (Tondelier ne compte pas) n’avait pas prévu ce cas de figure. Parler de « coup de force » de Macron est inepte. C’est le « Front Républicain » qui devait fatalement produire cette chambre aux trois blocs. La légitimité institutionnelle et politique de Michel Barnier ne dépendra pas de la nomination du président de la République mais de l’absence de renversement de son gouvernement. Et c’est le RN qui tient la ficelle qui actionne le couperet de la guillotine.

Comme ça, ils vont pouvoir tranquillement attendre les prochaines échéances en obtenant des contreparties sans se salir les mains dans l’exercice direct du pouvoir.

Félicitations à la Dream Team de la « gauche » pour cette opération de grand style.

« Ding, dong !

Oui bonjour, qu’est-ce que c’est ?

C’est le livreur, j’ai une palette de pop-corn pour vous.

Oui c’est vrai. Entrez et posez ça là.

Dites donc vous allez avoir du stock.

Ne vous inquiétez pas. Le spectacle va durer un moment. »

