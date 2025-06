24 février 2022, défaite de l’Occident et fin du Monde ancien

Le fait que l’Occident fut à ce point surpris, par l’intervention militaire russe en l’Ukraine, témoigne de la perte d’une capacité d’analyse obscurcie par l’arrogance inconsciente de ce que l’on appelle « l’occidentalisme ». Le réel échappe à tel point à nos élites, qu’elles se vautrent dans une propagande totalement grotesque. C’est Ursula von der Leyen un des leaders de cet Occident, aveuglée par une russophobie parfaitement raciste, qui prétend officiellement que les Russes volent et démontrent des machines à laver pour récupérer les plus et équiper leurs missiles ! Quand on y réfléchit, force est de constater que cette vertigineuse imbécillité est partagée par les élites européennes et américaines et relayées sans aucun complexe par leurs systèmes médiatiques. Il ne faut pas se tromper, il y a certes un souci de propagande, une volonté d’imposer « un récit », mais ces gens croient. Et que dire de Macron sociopathe cocaïné, qui psalmodie d’ineptes rodomontades, en menaçant de déployer la pauvre armée française sur le territoire ukrainien pour affronter l’ours russe, avec ses 15 000 hommes mobilisables et ses huit jours de munitions ! À quoi s’ajoute également par un rapport au temps qui passe, envahi par ce que l’on appelle le « présentisme », c’est-à-dire la limitation de la mémoire historique à ce qui s’est passé la semaine précédente. Avec ces dirigeants, assurant le service de leurs oligarchies respectives et accompagnés par leurs petites bourgeoisies urbaines respectives, qui ont pris l’habitude de plaquer sur le réel une morale unilatérale et utilitaire pour nous faire oublier le monde qui existe en dehors de l’Occident et le caractère tragique de l’Histoire de ce dernier. Le but étant évidemment de proclamer la supériorité de la « civilisation occidentale », pour poursuivre ainsi sa domination. Le problème est que le reste du monde, n’est pas d’accord et s’organise pour tourner la page.

Petit retour 500 ans en arrière

SUITE…

