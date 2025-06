Tragédie de Nanterre, victoire du PSG, mêmes causes, mêmes effets

Voilà qu’un épisode judiciaire de la tragédie de Nanterre, est venu se télescoper avec les violences et pillages consécutifs à la victoire du PSG en Ligue des champions. La procédure à l’encontre du policier auteur du coup de feu mortel a fait l’objet de ce que l’on appelle une « ordonnance de règlement », c’est-à-dire que le fonctionnaire a été « mis en accusation » devant la cour d’assises sous la qualification de « meurtre ». Tout le monde se rappelle les trois semaines d’émeutes qui avaient suivi la mort du jeune Nahel, accompagnées de polémique politique particulièrement violente. Les violences devenues complètement habituelles qui ont suivi l’événement sportif ont démontré qu’il n’était pas besoin d’une tragédie, pour les déclencher et les accompagner de pillages. Un simple prétexte suffit, attisé par les rodomontades d’autorités publiques incompétentes d’une part, et opposition politique jamais en retard d’une démagogie clientéliste d’autre part. Ce qui, face au caractère inéluctable de ces émeutes, amène à se poser la question de savoir si quelque part les débordements du lumpenprolétariat des cités, n’arrange pas les jumeaux symétriques de cette partie de tennis délétère. Les ministres, Justice et Intérieur réunis, flirtant avec le racisme, et relayés par les télés poubelles dénonçant bruyamment « la racaille », et affrontent les portes-flingues de la « gauche petite-bourgeoise ». Qui présentent les mêmes à la fois comme des victimes à protéger, mais aussi comme les représentants d’un « nouveau prolétariat rédempteur ». Oubliant opportunément Lénine approuvant Marx et disant : « Le lumpenprolétariat, cette pourriture la plus basse de la population, est incapable d’organisation et toujours prêt à se vendre à la réaction. ».

SUITE SUR SUBSTACK…

https://regisdecastelnau.substack.com/p/tragedie-de-nanterre-victoire-du

