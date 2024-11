Amsterdam : nouvelle catastrophe médiatico-politique du système français

Nouvelle catastrophe médiatico-politique du système français, probablement un des plus lâches du monde.

Incroyable surenchère chez les journalistes et les politiques adoptant sans aucune précaution la présentation par le gouvernement israélien des incidents d’Amsterdam. C’était à qui relaierait les pires mensonges en les assortissant souvent de points Godwin. À les entendre Amsterdam avait connu pire que la « Nuit de cristal ». Et comme d’habitude, des Israéliens paisibles (!!!) avaient été les victimes d’un antisémitisme atroce digne de Seyss-Inquart le gauleiter nazi des Pays-Bas pendant la deuxième guerre mondiale.

En revanche, et évidemment tous ceux-là étaient muets sur l’agression et l’humiliation dont la France était la victime à Jérusalem (coucou Barnier, coucou Marine Le Pen la grande patriote autoproclamée).

La vérité est maintenant établie sur le comportement violent et raciste des supporters israéliens. Mais il aurait suffi de réfléchir trois minutes et de se renseigner, ce qui aurait évité à nouveau à toutes ces belles âmes de se déshonorer. Les supporters du Maccabi Tel-Aviv sont connus pour être une horde de nervis racistes et violents. Leur précédent déplacement à Athènes, avait été le théâtre de ratonnades particulièrement violentes. Mais non, il fallait surtout être au premier rang et donner des gages sans attendre.

Tous les éléments sont maintenant disponibles pour savoir ce qui s’est réellement passé, et comment se sont comportés les supporters israéliens. Les provocations, les violences, l’ignominie des slogans, l’attitude infecte pendant la minute de silence, sont à l’origine des affrontements qui se sont déroulés après le match.

Il faut également rappeler que tout ceci était absolument prévisible. D’abord on peut se poser la question de savoir ce que fout le Maccabi Tel-Aviv dans une coupe d’Europe de football ? Jusqu’à nouvel ordre Israël est géographiquement en Asie et devrait donc participer à des compétitions sur ce continent. Le problème c’est que la greffe de ce morceau d’Occident dans cette région ne prend pas… Alors pour compenser, et histoire de bien rappeler aux pays d’Asie Israël est bien un état colonial occidental, on le sait participer à des compétitions européennes. Pourquoi se gêner ?

Ensuite, après l’intervention russe en Ukraine les clubs de ce pays et ceux de la Biélorussie (on se demande pourquoi) ont été exclus des compétitions européennes. Le massacre en cours, organisé par le gouvernement israélien en Palestine, les refus d’appliquer les résolutions de l’ONU auraient peut-être justifié également une exclusion. Application caricaturale du double standard.

Enfin les supporters de ce club sont connus pour leur racisme et leur violence. Les réglementations de l’UEFA, permettent en cas de risque de trouble d’interdire le déplacement des supporters. Après les incidents d’Athènes comment se fait-il que cette mesure n’ait pas été prise ? Poser la question c’est y répondre : surtout ne pas encourir l’accusation « d’antisémitisme » fut-elle d’une parfaite mauvaise foi.

Les incidents d’Amsterdam étaient par conséquent, à la fois inévitable et prévisible. Au point qu’on peut se demander si ce n’était pas le but poursuivi par les Israéliens de se présenter encore une fois en victime. Ces manipulations deviennent médiatiquement de plus en plus difficiles. Sauf malheureusement France, répétons-le un des pires pays du monde de ce point de vue. Par ce que, nous n’aurons aucune excuse, aucun regret, aucun remords de la part de ces journalistes et de ces politiques pour cette nouvelle défaillance. Eux qui se considèrent d’abord au service du gouvernement israélien.

Alors pourquoi s’étonner de l’arrogance de ces Israéliens et de leur sentiment, face à cette veulerie, que tout leur est permis ?

