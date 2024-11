Ça alors !

Je me suis couché mardi soir dans un monde où Kamala Harris allait être triomphalement élue présidente de l’Empire contre le nouvel Hitler. Dans les médias français, tout était prêt pour célébrer cette victoire du bien sur le mal. Défilaient sur les plateaux tout un tas de citoyens Français annonçant qu’ils allaient voter pour elle même s’ils n’avaient pas le droit de vote. Libération nous avait prévenu, le soutien de Taylor Swift allait provoquer un raz-de-marée en faveur de la candidate démocrate. Comme un signe de la victoire du progrès, Mediapart et le Huffington Post se précipitaient pour nous annoncer, formidable nouvelle, que pour la première fois dans l’Histoire de l’Humanité et même de l’Univers, un candidat transgenre était élu à la Chambre des représentants.

Et patatras, mercredi matin, je me suis réveillé dans un univers parallèle, ou le nouvel Hitler avait gagné la présidentielle américaine, remporté le Sénat, et semblait-il la Chambre des représentants.

Mais enfin que s’est-il passé ? Qui a utilisé un wormhole dans ma chambre ? Qui y a installé un portail distrans ? Qui a organisé mon changement d’univers ? Celui-là n’a rien à voir avec celui dans lequel j’étais la veille.

Et qui donc a installé à côté de mon café, devant mon écran, une machine à faire des pop-corns ?

Ps : message de service. Je me gave de schadenfreude à l’écoute de notre mainstream dans les heures qui viennent, mais ne vous inquiétez pas je reviens rapidement.

