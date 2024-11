Trump : le « lawfare » démocrate en mode « Hollandais volant »

Immédiatement passé l’instant de sidération après le triomphe électoral et politique de Donald Trump, la presse système française éplorée, versant force larmes et se tordant les mains s’est lancée dans des incantations. Brûlants cierges et bâtons d’encens, organisant des concerts de psalmodie, c’était à qui imaginerait comment se débarrasser quand même de « l’homme orange ». Le Monde prenait la tête de la croisade et suivi par une presse panurgique, nous expliquait doctement que la collection de procédures judiciaires lancées par les procureurs démocrates et acceptées par des juges tout aussi démocrates pour essayer de tuer politiquement le monstre allait permettre d’éviter qu’il rentre dans le bureau ovale.

Illusion puérile, le vote du 5 novembre est une décision de jury géante, qui devrait nettoyer le paysage américain des manœuvres d’instrumentalisation de la justice (lawfare) menées par les démocrates.

Jonathan Turley est un constitutionnaliste démocrate, qui a toujours conservé sa probité malgré le chaos. Il nous explique techniquement l’impasse judiciaire dans laquelle les ennemis de Donald Trump sont désormais enfermés.

Régis de Castelnau

Les procureurs de Trump se retrouvent sur des navires sans escale

Ci-dessous, je vous propose de lire ma chronique dans The Hill sur l’échec des campagnes de lawfare contre Trump. Les premières à être abandonnées seront probablement les deux affaires du procureur spécial Jack Smith, qui est devenu procureur sortant vers 2h30 du matin mercredi dernier. Nous attendons également ce qui est probablement une réduction ou même un rejet de l’affaire civile de Trump par la procureure générale Letitia James. Alors que les procureurs démocrates vont probablement poursuivre, voire intensifier, leurs efforts de lawfare, Trump entrera en fonction avec une fraction des menaces juridiques existantes qui le poursuivent depuis des années. Pour les procureurs, ils sont comme le vieux marin :

Jour après jour, jour après jour,

Nous sommes restés bloqués, sans souffle ni mouvement ;

Aussi oisifs qu’un navire peint

Sur un océan peint.

Voici la chronique :

Il y a près de deux ans, j’écrivais que la campagne judiciaire des procureurs démocrates contre Donald Trump ferait de l’élection de 2024 la plus grande décision de jury de l’histoire. Maintenant que le verdict est tombé, la question est de savoir si les procureurs poursuivront leur campagne acharnée contre le président élu et ses entreprises.

La réponse est que cela n’a peut-être pas d’importance.

L’élection a fait sensation auprès d’un public nourri depuis huit ans de panique et de politique identitaire. L’élection de 2024 sera considérée comme l’un des plus grands changements politiques et culturels de notre histoire. C’était l’élection des médias grand public contre les nouveaux médias ; l’élection de Rogan contre Oprah ; l’élection de l’establishment contre un électorat dissocié.

Il s’agissait également d’un rejet total de la guerre juridique. L’une des choses les plus frustrantes pour les adversaires de Trump était que chaque procès ou audience semblait donner un coup de pouce à Trump dans les sondages. Alors que les affaires s’accumulaient à Washington, à New York, en Floride et en Géorgie, l’effort semblait davantage se diriger vers une acclamation politique que vers un isolement.

Ces cas sont désormais des versions juridiques du Hollandais volant : des navires destinés à naviguer sans fin mais sans jamais atteindre de port.

S’il existe un seul capitaine dans cette malheureuse équipe, c’est le procureur spécial Jack Smith. Pendant plus d’un an, Smith a cherché à obtenir un verdict dans l’une de ses deux affaires à Washington et en Floride avant les élections. Son urgence était apparemment partagée par la juge Tanya Chutkan de Washington, mais par peu d’autres juges ou magistrats.

Vers 2 heures du matin, Smith est devenu procureur sortant. Trump a fait campagne en faveur de la fin de ses poursuites et peut invoquer un mandat politique pour cela. Certes, s’il avait perdu, l’autre camp aurait revendiqué un mandat pour ces poursuites.

Le nouveau procureur général de Trump pourrait démettre Smith de ses fonctions et ordonner la fin des poursuites engagées contre lui. Ce problème ne se pose pas vraiment en Floride, où un juge fédéral a déjà rejeté les poursuites engagées dans l’affaire des documents classifiés, que certains d’entre nous considèrent comme la plus grande menace contre Trump.

A Washington, Chutkan, qui s’est montré à la fois motivé et actif dans la poursuite de l’affaire d’ingérence électorale, pourrait compliquer les choses. En vertu des règles fédérales, c’est à Chutkan qu’il appartient d’ordonner le renvoi de l’intéressé.

Dans le cas de l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, le juge Emmet Sullivan a refusé d’accorder le rejet demandé par le ministère de la Justice – un dossier que j’ai critiqué comme étant à la fois inhabituel et injustifié.

Chutkan pourrait bien faire tourner en bourrique l’administration Trump en cas de révocation, mais au final, il devrait réussir à mettre un terme à l’inculpation malavisée de Smith. En réalité, Smith n’était pas seulement en train de perdre le procès en Floride, mais il était également susceptible d’être de nouveau renversé à Washington en raison de son refus d’apporter des modifications suffisantes à son acte d’accusation contre Trump après la récente décision de la Cour suprême sur l’immunité.

Smith pourrait tenter une dernière fois de nuire à Trump avant l’investiture en faisant pression pour que Chutkan lui accorde l’immunité. Il trouverait probablement en Chutkan un allié qui lui apporterait son soutien.

Mais cela ne changera pas grand-chose au fait que le Hollandais Volant sera bientôt sans équipage et sans port d’escale.

L’une des affaires les plus urgentes à reprendre est celle du procureur de Manhattan, Alvin Bragg. De nombreuses personnes, y compris des commentateurs comme Elie Honig, analyste juridique principal de CNN, ont dénoncé cette affaire comme étant entachée d’irrégularités juridiques et manifestement motivée par des considérations politiques.

Le juge Juan Merchan devrait statuer sur la question de l’immunité d’ici le 11 novembre et prononcer une éventuelle sentence le 26 novembre. Merchan a montré un parti pris prononcé contre Trump dans le passé, et son avocat s’attend probablement à ce que cette tendance se poursuive.

Merchan pourrait condamner Trump à la prison. Cependant, une telle condamnation abusive, même brève, déclencherait probablement un appel accéléré et serait probablement suspendue. Trump ne peut pas se gracier lui-même dans une affaire d’État, mais l’affaire elle-même est un environnement riche en erreurs juridiques discutables qui pourraient s’effondrer en appel.

Une autre affaire à New York est susceptible d’avancer maintenant. Il y a un appel en cours dans l’énorme procès civil intenté contre Trump par la procureure générale de New York, Letitia James. Pour beaucoup, James est le visage même de la guerre juridique en tant que procureure qui a fait campagne pour faire condamner Trump sur quelque chose, n’importe quoi.

Elle a finalement obtenu un autre juge ouvertement partial, le juge Arthur Engoron, qui a imposé une amende absurde et grotesque de 455 millions de dollars et des intérêts à Trump et à sa société. Il convient de noter que certains juges de la cour d’appel semblaient d’accord avec cette évaluation, remettant en question non seulement le montant mais aussi l’utilisation même de cette loi dans une affaire où il n’y avait pas de victime et où personne n’avait perdu un seul dollar en raison de la fraude alléguée.

Je pars du principe que l’avis est déjà rédigé, mais qu’il a été retenu uniquement en raison des élections. Il pourrait maintenant être rendu et constituer un changement majeur dans l’affaire. Ce qui resterait de ce jugement, s’il en restait, serait alors certainement porté en appel.

Il y a aussi l’incendie criminel qui fait rage en Géorgie. Une cour d’appel de cette ville devra décider si la procureure Fani Willis et son bureau peuvent poursuivre l’affaire. S’ils sont contraints de se retirer de l’affaire, un nouveau procureur devra réexaminer l’affaire. Si certaines accusations criminelles contre les accusés peuvent être établies, la conspiration de racket présumée contre Trump est juridiquement viciée et risque d’échouer en appel.

Trump continuera également à faire appel dans des affaires civiles telles que l’affaire E. Jean Carroll, qui restera en suspens bien au-delà de l’élection.

Trump ne sera pas le seul accusé à connaître des changements substantiels le 20 janvier 2025. Trump s’est engagé à gracier les personnes poursuivies pour l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021. Le public l’a élu malgré cette promesse et malgré l’opposition des démocrates. Cela affectera des centaines de personnes et pourrait prendre la forme d’un mélange de grâces et de commutations de peine, en fonction des accusations sous-jacentes.

La question qui se pose est de savoir si ceux qui ont soutenu cette guerre juridique seront dissuadés à l’avenir. La politique de la tuerie pratiquée par des personnalités comme James s’est avérée coûteuse lors de cette élection. Les sondages ont montré que de nombreux citoyens ont perdu confiance dans le FBI et considèrent désormais que le processus pénal est politisé dans des endroits comme New York.

Les prochaines semaines détermineront si les dirigeants démocrates sont prêts à adopter une nouvelle voie pour mettre fin à la guerre juridique.

Le président Biden pourrait gracier Trump. Ce serait une pilule empoisonnée. Trump n’a pas besoin d’une grâce en tant que nouveau président, mais Biden pourrait mettre fin à cette affaire en le traitant comme présumé coupable. Il pourrait non seulement prétendre avoir pris le dessus (même s’il a fait campagne et promu les poursuites contre Trump comme légitimes), mais aussi s’en servir comme d’un prétexte pour gracier son propre fils.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul (Démocrate), pourrait également demander la grâce de Trump pour les accusations portées contre lui dans l’État de New York. Hochul a été vivement critiquée pour avoir qualifié les partisans de Trump (qui constituent aujourd’hui la majorité des électeurs du pays) d’« anti-américains ». Elle pourrait chercher à se racheter en obtenant une grâce.

En fin de compte, Trump a bien compris le jury. Une fois la guerre juridique déclenchée, il s’est concentré sur la présentation de son cas au public et est reparti avec une décision majoritaire claire. Il est peu probable que cela mette fin à toutes ses batailles juridiques, mais cela pourrait effectivement mettre fin à la guerre.

Jonathan Turley est professeur Shapiro de droit d’intérêt public à l’université George Washington. Il est l’auteur de « The Indispensable Right: Free Speech in an Age of Rage » (Simon & Schuster, 2024).

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…