l’Occident n’a pas de casse-noisettes pour Oreshnik

Le Pentagone et l’OTAN n’avaient aucune idée de l’existence du nouveau missile russe Oreshnik (« noisette »). Et puis il y a eu l’avertissement protocolaire de 30 minutes des Russes, annonçant qu’un essai de missile était en cours, et qu’il ne s’agissait pas d’un essai nucléaire. Les Américains ont pensé assister simplement à un essai de missile balistique, comme il s’en produit régulièrement à proximité de l’Arctique.

Maintenant que la poussière de l’usine Yuzhmash de Dnipropetrovsk vaporisée, s’est dispersée, les gens rationnels comprennent l’importance historique de l’événement et le bouleversement stratégique qu’il implique. La Russie vient de rajouter un barreau à l’échelle de l’escalade conduisant au nucléaire. Barreau qu’elle est la seule à pouvoir utiliser. Mais malheureusement les dirigeants occidentaux, déjà stupides et médiocres, ne sont pas rationnels. Et en particulier la Grande-Bretagne et la France, transformés instantanément en chihuahuas pathétiques et qui appuient les manigances des néocons américains désireux de saboter la prise de fonction de Donald Trump le 20 janvier prochain. Bêtise qui pourrait se payer cher.

Écoutons ce que nous décrit « HealthRanger » avec concision sur ce bouleversement.

Régis de Castelnau

Jusqu’à présent, presque personne en Occident ne comprend pleinement le système d’arme Oreshnik que vient de démontrer la Russie. Chapeau à Ted Postol, Scott Ritter et Brian Berletic, les trois seules personnes que j’ai trouvées jusqu’à présent qui comprennent parfaitement cela. J’ai fait le calcul de l’énergie cinétique des sous-munitions (en utilisant des estimations de masse), et j’ai étudié ce qui est connu publiquement à propos de ces armes jusqu’à présent. Ma conclusion ? L’OTAN est finie. L’Occident n’a aucune idée de ce qui vient de les frapper. Le système d’arme Oreshnik de la Russie est un échec et mat pour l’OTAN et les États-Unis. Tous les porte-avions américains peuvent être détruits en quelques minutes. Toutes les bases militaires américaines, tous les bunkers souterrains, tous les sites de lancement d’ICBM, les chantiers navals, etc., peuvent être détruits avec de l’énergie cinétique NON NUCLÉAIRE via l’Oreshnik. Il n’existe aucun traité actif (à ma connaissance) interdisant ce système d’arme, et il ne détruit pas les infrastructures environnantes ni les masses de civils. C’est une arme chirurgicale dévastatrice et imparable qui fait tomber du ciel des éclairs métalliques comme le marteau de Thor ou les comètes de Dieu. Personne n’a de défense contre elle, et la portée de ces armes, une fois montées sur des propulseurs intercontinentaux, est mondiale. L’Occident doit maintenant soit reculer, soit passer au nucléaire. Ils choisiront probablement de passer au nucléaire par désespoir, soyez prévenus. La Russie vient de changer le cours de la guerre et d’atteindre la domination mondiale. PERSONNE dans la presse occidentale n’en a la moindre idée. Ils sont trop stupides, trop wokes ou trop arrogants pour se rendre compte de ce qui vient de se passer.

C’est comme jouer aux échecs avec Poutine et penser que vous pourriez être compétitif, puis soudainement la reine de Poutine déclenche un lance-flammes sur l’échiquier et fait griller toutes vos pièces, les mettant à feu. Vous pensiez que vous jouiez aux « échecs », mais Poutine jouait à un autre jeu appelé « lance-flammes ».

C’est une affaire aussi importante.

