Syrie, l’Histoire au sprint

« Il y a des décennies où rien ne se passe, et il y a des semaines où des décennies se produisent » disait le camarade Lénine.

L’Histoire accélère sous nos yeux, et force est de constater que chez nous, les « élites » ne sont pas préparées pour le sprint.

48 heures après l’effondrement brutal de la Syrie d’Assad, ça se bouscule pour acclamer la « chute du tyran » et la « défaite de la Russie ».

Heuh…

La victoire des terroristes sunnites, comment qu’ils sont pas trop modérés, nous promet pourtant un scénario qui va faire apparaître le bordel libyen et ses conséquences pour l’Europe comme un aimable divertissement. Juste un détail, les vainqueurs ont vidé les prisons, des prisonniers politiques bien sûr, mais aussi de milliers de djihadistes dont beaucoup de français…

La Russie et l’Iran ont montré qu’ils n’avaient plus rien à foutre de la Syrie. Ils ont d’autres chats à fouetter. Poutine en particulier considère qu’il a moins besoin d’un port en Méditerranée maintenant qu’il a Oreshnik et de toute façon il négocie avec les Algériens pour s’en faire refiler un.

Tiens écoutons Trump sur son réseau Truth, c’est intéressant. D’abord on constate qu’il a bien compris qu’il s’est fait enfler par les services de renseignements américains totalement impliqués dans l’opération. Ensuite il sacrifie un peu à la propagande anti russe en reprenant les calembredaines des plateaux de LCI à propos des pertes russes et de leur économie effondrée. Mais pour conclure de façon très claire :

« La Syrie est un désastre, mais elle n’est pas notre amie, et les États-Unis ne devraient rien à voir avec elle. Ce n’est pas notre combat. Laissons-le se dérouler. Ne vous impliquez pas ! »

Traduction : « foutez-moi la paix, je dois m’occuper de l’Empire du Milieu, et croyez-moi c’est une autre paire de manches ».

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…