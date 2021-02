Restaurants clandestins : dura lex à géométrie variable

La gestion de la pandémie a généré des contraintes considérables pour l’ensemble de la population. Les mesures étaient en général assorties de sanctions parfois assez lourdes en cas d’inobservation des différents confinements, couvre-feux, port de masques, et autres fermetures de commerces et de restaurants. Clairement, des consignes de sévérité ont été données et la répression a été massive.

Et c’est là que l’on apprend que la loi n’est pas la même pour tout le monde. Il existe des « restaurants clandestins » fréquentés par des gens qui en ont les moyens. On y trouve, paraît-il des journalistes, des avocats mais aussi policiers et magistrats. Ce dernier point pose un sacré problème.

Comment accepter que ceux qui sont chargés de veiller au respect de la loi considèrent en être dispensés ?

J’ai fait quelques commentaires dans cette vidéo sur cette nouvelle désinvolture méprisante.

