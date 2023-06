Quand Éric Dupond Moretti s’intéresse à « la vie des autres ».

La droite sénatoriale vient une fois de plus de se déshonorer en apportant ses voix sénatoriales à Eric Dupond Moretti pour un projet de loi parfaitement scélérat. L’effondrement de la culture des libertés publiques chez ces gens, ouvre un boulevard à Emmanuel Macron pour installer la société de surveillance autocratique et antidémocratique dont il rêve.

Le Sénat a en effet approuvé en première lecture, la mesure parfaitement liberticide inséré dans l’article 3 du projet de loi Justice présentée par le Garde des Sceaux au nom du gouvernement.

De reniements en reniements

Éric Dupond-Moretti fut de tout temps un avocat très médiatique. Ayant choisi avec un certain talent le registre tonitruant, il plaisait aux journalistes, agaçait les magistrats, et impressionnait les clients. On lui prêtait plus de réussites qu’il n’en avait en réalité, mais c’est la société du spectacle qui veut ça. Une société au sein de laquelle il était d’ailleurs comme un poisson dans l’eau, et on le voyait délaisser volontiers les prétoires au profit des planches des théâtres. C’est à ce titre, en représentant de la société du spectacle, qu’Emmanuel Macron lui a proposé le poste de Garde des Sceaux, poste qu’il a prestement accepté après avoir promis, croix de bois croix de fer, qu’on ne l’y verrait jamais.

Comme avocat, Éric Dupond-Moretti était assez sourcilleux sur le respect des droits de la défense, mais aussi sur le sujet des libertés publiques en général. Il semble que la fréquentation des palais de la République ait émoussé ce penchant pour le respect des principes qui font la différence entre une démocratie et une gouvernance en dérive autocratique. Il est en général muet sur les libertés que prend le ministre de l’Intérieur avec la légalité républicaine, comme l’a montré récemment la gestion judiciaro-policière du mouvement social contre la réforme des retraites. Les rafles illégales de manifestants, accompagnées de gardes à vue tout aussi illégales, comme l’a montré un récent rapport de l’Observatoire des lieux de détention, ne lui ont pas arraché un soupir. Interrogé sur la scandaleuse affaire du « fonds Marianne » il a soigneusement botté en touche en prétendant qu’il n’était pas au courant du dossier, ce qui est impossible pour un Garde des Sceaux en exercice.

Avant, Éric Dupond-Moretti affirmait qu’il était attaché au secret professionnel des avocats. Lorsque l’on avait appris l’invraisemblable enquête secrète du PNF mettant des avocats sous surveillance pour essayer de savoir si Nicolas Sarkozy avait bénéficié d’une fuite dans l’affaire des écoutes, il était monté sur ses grands chevaux et avait déposé une plainte. Une plainte qu’il retira immédiatement dès lors qu’il fut nommé place Vendôme.

Éric Dupond-Moretti législateur

Comme Garde des Sceaux depuis bientôt trois ans, on pourrait croire que son activité se résume à quelques éclats de voix, voire des bras d’honneur sur les bancs du gouvernement à l’occasion des questions orales au Parlement. Mais attention, il ne faut pas croire, il a également une activité législative finalement assez importante, et qui l’amène à porter des projets de loi gouvernementaux dont certains font dresser les cheveux sur la tête.

Ministre de la Justice, il présente avec le gouvernement auquel il appartient un « projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ». Celui-ci comporte une impressionnante collection de mesures tout à fait significatives de ce qu’est la façon dont le néolibéralisme macronien envisage de traiter le service public de la justice. Chacun sait que celui-ci a un besoin criant de moyens et qu’Emmanuel Macron et Bercy n’entendent pas les lui fournir. Par conséquent, les mesures techniques succèdent aux mesures techniques pour pallier l’absence de ces moyens. Avec pour résultat d’enrayer une machine déjà passablement fourbue. Mais le plus grave est qu’à cette occasion, sous prétexte de modernisation, on essaie de nouveau de mettre en place des mesures tout à fait attentatoire aux principes et aux libertés. Et en particulier en ce qui concerne « l’activation à distance des appareils électroniques ».

De quoi s’agit-il ? Il existe actuellement un article 230-34 du Code de procédure pénale (CPP) qui permet l’utilisation de tout moyen technique susceptible de localiser en temps réel une personne, un véhicule ou un objet sans le consentement de son propriétaire ou possesseur. « Le procureur ou le juge d’instruction peuvent autoriser par décision écrite l’introduction, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. » En clair, on peut installer chez vous sur simple décision du matériel permettant de savoir où vous êtes. Il existait heureusement des exclusions concernant les bureaux et domiciles des avocats, des notaires, médecins, huissiers, magistrats ainsi que les députés et sénateurs. Respect des secrets professionnels ainsi que de la séparation des pouvoirs pour les parlementaires. Pour le Garde des Sceaux, c’est encore trop protecteur. En effet, son projet permet, certes avec l’autorisation du juge des libertés (nous voilà rassurés), le recours au dispositif de localisation, mais ne prévoit plus que les exceptions pour les avocats, magistrats, arbitres, députés et sénateurs. Exit par conséquent les journalistes, huissiers, notaires, et médecins dont le secret professionnel est pourtant aussi fondamental. On pense en particulier au secret des sources pour les journalistes, qui vont sûrement être ravis.

« La vie des autres » grâce aux smartphones

Mais « Acquittator » ne s’arrête pas en si bon chemin. Miracle de la technique, son projet prévoit que le procureur, ou le juge d’instruction, puisse demander au juge des libertés d’autoriser l’activation d’un appareil électronique afin de procéder à une sonorisation et/ou à une captation d’images à distance. En d’autres termes : l’utilisation du téléphone portable de toute personne qui se trouve en tout lieu. Ce qui constitue d’ores et déjà une atteinte particulièrement grave au respect de la vie privée, une atteinte qui ne saurait être justifiée par la protection de l’ordre public.

Mais il y a plus grave. En l’état actuel du droit, nous avons vu que ces captations de localisation ne pouvaient pas être effectuées dans les bureaux et domiciles des avocats, journalistes, notaires, huissiers, médecins, magistrats, et arbitres, ni concerner les véhicules des avocats, magistrats, députés et sénateurs. C’est là où le nouveau texte introduit une astuce. Pour les avocats, magistrats, députés et sénateurs, la sonorisation à distance de leurs appareils est interdite. Ils sont donc protégés personnellement, mais plus leurs locaux comme dans le cas de la localisation. Par conséquent un avocat qui reçoit son client dans son cabinet peut voir sa conversation enregistrée par l’intermédiaire du smartphone de celui-ci. C’est la même chose pour les magistrats, députés ou sénateurs qui peuvent être enregistrés grâce à l’appareil de leur interlocuteur.

Au passage, et pour faire bonne mesure le journaliste, tout « secret des sources » qu’il y ait, ne fait plus partie des protections ! Idem pour les médecins, huissiers et notaires, qui peuvent être écoutés et filmés à leur insu sur leurs propres appareils. Mais attention, le projet d’Éric Dupond-Moretti a prévu une super protection pour eux. La captation de ces conversations et de ces images est autorisée, mais leur « transcription » est interdite. Donc l’enquêteur pourra écouter votre conversation avec votre médecin, assister à ses investigations physiques, aux palpations, mais il n’aura pas le droit d’écrire ce qu’il a vu et entendu parce que sinon ce serait mal. Ceux qui ont vu le film « La vie des autres » reconnaîtront la méthode.

La lutte contre le grand banditisme nécessite des moyens. Mais justement on sait qu’en matière de justice, la fin ne justifie jamais les moyens. Et surtout, on a appris par expérience que toute mesure liberticide, tout abandon des principes, finit toujours par être utilisé contre ceux qui s’opposent au pouvoir en place.

Les avocats qui en ont pris connaissance sont vent debout contre ce texte, comme en témoigne la délibération du conseil de l’ordre de Paris. En attendant celles des autres barreaux qui vont probablement suivre.

Le Garde des Sceaux a été avocat, mais ça, c’était avant. La place Vendôme vaut bien un reniement.

Partager :

Imprimer



Tweet

Telegram

WhatsApp