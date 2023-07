Guerre en Ukraine : vidéo N° 47

Cela fait un an que face au déferlement de la propagande que déversait le système médiatique français, j’ai souhaité réagir. Dans un premier temps ce fut un bricolage dont l’objectif premier était de s’opposer au mensonge et à la bêtise du bloc élitaire français reprenant sans complexe le discours ukrainien le plus inepte. Le récit qui confinait au fanatisme véhiculait également un incontestable racisme anti-russe. Parfaitement raccord d’ailleurs avec la dimension néonazie du pouvoir de Kiev valorisant sans complexe le passé abject du « Bandérisme » collaborateur zélé des massacres nazis de la deuxième guerre mondiale. Il s’agissait de proposer pour ce faire une ré-information

Il fallait donc d’abord nous opposer à ce déferlement en essayant de disqualifier ceux qui en étaient les télégraphistes, journalistes militants, militaires dévoyés, faux experts, politiques sans principe sans oublier bien sûr les blondes ukrainiennes fanatiques d’astreinte sur les plateaux des chaînes d’info.

Les choses sont maintenant plus claires, l’Occident apparaît plus crûment dans son désarroi impuissant face à la majorité mondiale, l’OTAN qui mène la guerre contre la Russie sur le théâtre ukrainien est confronté à son échec et à l’évidence de sa faiblesse pour mener une guerre de haute intensité, et l’appareil médiatique français tourne en rond, incapable qu’il est de sortir de sa propagande obtuse.

C’est la raison pour laquelle, j’ai souhaité que notre travail se concentre désormais sur l’appréhension du réel tel qu’il se déroule depuis maintenant plus d’un an sur le terrain. Pour fournir à ceux qui nous font le crédit du sérieux, les moyens d’une analyse permettant une meilleure compréhension de cette accélération de l’Histoire.

Ce travail de ré-information ne nous empêchera pas bien sûr de continuer à pointer les malhonnêtes et les imbéciles qui consacrent leur temps à servir les intérêts des États-Unis au détriment de ceux de leur pays.

Régis de Castelnau

LES ÉCLAIRAGES DE VUDUDROIT

GUERRE EN UKRAINE

VIDÉO NUMÉRO 47

Régis de Castelnau

Hervé Carresse

SOMMAIRE :

I) introduction

II) Quid de l’attaque du pont de Crimée ?

III) Quid de l’offensive ukrainienne ?

