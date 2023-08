C’est une histoire étrange que celle de la « contre-offensive » ukrainienne. Annoncée à longueur de plateaux et de colonnes par le système médiatique occidental, il était difficile qu’elle bénéficie d’un effet de surprise. Force est de constater, deux mois et demi après son déclenchement qu’elle est vouée à l’échec. D’ailleurs, après avoir nourri le « récit » d’une victoire possible, et d’une reconquête de la Crimée, les médias occidentaux ont changé de discours. Ils admettent maintenant que cette contre-offensive annoncée à grands sons de trompe a échoué. Ils reconnaissent même qu’elle n’a jamais eu la moindre chance d’aboutir.

The Hill, le Washington Post et CNN s’accordent désormais à dire que l’armée ukrainienne n’atteindra jamais ses objectifs.

Comme d’habitude, les médias français restent les plus stupides ou les plus fanatiques et continuent à raconter n’importent quoi. Le problème, c’est que cette façon de mentir délibérément, d’inventer, d’exhaler un racisme sans bornes vis-à-vis du peuple russe, envoie délibérément le peuple ukrainien à la mort. Les bilans humains de ce qu’a subi l’armée ukrainienne sont absolument terrifiants et la responsabilité des menteurs appointés et de ce point de vue totale. Le moment venu, il faudra faire les comptes.

Et pendant ce temps, l’Afrique s’est mise à bouger. La France de Macron est simplement grotesque et les États-Unis ont été contraints de prendre le problème en charge. À suivre…

Sur le terrain une guerre de haute intensité du XXIe siècle se poursuit. La Russie sûre de sa force, la conduit méthodiquement.

Et pendant ce temps le monde continue de changer.

LES ÉCLAIRAGES DE VUDUDROIT

GUERRE EN UKRAINE

VIDÉO NUMÉRO 50

Régis de Castelnau

Hervé Carresse

SOMMAIRE :

Introduction

I) Quid du Niger ? 1:07

II) Quid du théâtre maritime en mer Noire ? 9:15

III) Quid de la guerre logistique ? 20:33

IV) Quid de l’aide occidentale (matériels, formation) ? 26:50

V) Quid des frappes ukrainiennes dans la profondeur ? 31:21

VI) Quid de l’offensive ukrainienne ? 37:52

VII) Quid de la désinformation ? 1:10:21

