« La guerre d’Ukraine a maintenant passé le cap des dix-huit mois et s’est installée comme une crise centrale dans la situation internationale. • Le conflit a montré plusieurs choses : l’épuisement catastrophique où se trouve l’Occident, poussant hystériquement l’Ukraine à se battre sans lui en donner les moyens, la capacité russe à se mobiliser et à se couper de l’Ouest sans en souffrir, le besoin puis la volonté du reste du monde (le “Sud Global”) de se dresser contre l’hégémonie américaniste-occidentaliste. • Désormais les BRICS, autour du couple Russie-Chine, constituent une alternative directe de l’Ouest, économique, et peut-être sécuritaire demain. • A côté de ces constats une question de plus en plus pressante : pourquoi la Russie, avec une armée s’une puissance désormais inégalée, ne décide-t-elle pas d’en finir avec Zelenski ? • C’est tout le mystère d’‘Ukrisis’. • Notre approche en forme d’hypothèse est que la guerre en Ukraine n’est pas une fin (la gagner ou la perdre) mais un moyen d’accélérer la crise d’effondrement du Système. • Pour cela, elle dure. »

Philippe Grasset (Dedefensa)

LES ÉCLAIRAGES DE VUDUDROIT

GUERRE EN UKRAINE

VIDÉO NUMÉRO 53

Régis de Castelnau

Daniel Arnaud

SOMMAIRE :

Introduction

I) L’OMS un an après : un récit faussé. Régis de Castelnau

II) L’OMS un an après : comment vit la Russie. Daniel Arnaud

