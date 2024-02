CONFLIT MONDIAL VIDEO N°76

Vidéo N°76 assez copieuse. On va y trouver du Macron qui poursuit ses discours lunaires, du Séjourné toujours inepte, des ganaches de plateau, des propagandistes et des menteurs professionnels. Confection d’une garde-robe assez fournie. On parle aussi de Navalny, d’Assange et de Gonzalo Lira. De la Cour Internationale de Justice, de la défaite d’Adveeka et d’autres choses encore.

Amusez-vous bien.

Dans un environnement marqué par la censure, plus que jamais nous avons besoin de votre soutien ! Afin que l’algorithme YouTube nous « pousse » il faut mettre des pouces, s’abonner, partager. Le soutien matériel est évidemment le bienvenu. Rappel qu’il est exclusivement destiné à l’amélioration et au développement de notre travail de ré information. Vous pouvez utiliser soit la cagnotte Tipee, ou si vous préférez une autre méthode merci de me contacter à l’e-mail suivant : vududroit.chaineyt@gmail.com

LIEN DE LA CAGNOTTE TIPEE : https://fr.tipeee.com/vu-du-droit-videos

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…