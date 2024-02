Le pire, c’est le mépris…

De toutes les cochonneries que le macronisme nous inflige, finalement la pire est le mépris avec lequel le psychopathe et sa bande de petits nervis politiques traitent les Français et leurs institutions.

Histoire de nous humilier, de bien nous démontrer en quelle considération ils nous tiennent, ils expectorent en moyenne un crachat par jour.

C’est Séjourné venant devant la représentation nationale (!) reprendre à son compte la connerie initiale de Bruno Le Maire sur l’effondrement de l’économie russe : « La Russie va mal, elle veut nous persuader du contraire, ses élites fuient, ses investissements s’effondrent, nos économies européennes sont beaucoup plus puissantes ». Tous les organismes internationaux à direction occidentale disent rigoureusement contraire, mais pourquoi se priver de se foutre de la gueule des parlementaires.

C’est Macron lui-même qui, entre deux violations de la Constitution, reprend dans un discours officiel la pire propagande sur l’armée russe, qu’à part Zelenski plus personne n’ose utiliser : « la Russie en est réduite à vider ses prisons pour remplacer ses pertes colossales sur le front ». Il n’a pas repris les assauts avec des pelles et les machines à laver mais c’était tout juste. On imagine sa jouissance perverse à se dire « je leur pisse dessus aux Français, je dis n’importe quoi, mais comme ça Zelensky va être content et je vais pouvoir lui faire des papouilles ».

Aujourd’hui, c’est Lecornu l’ectoplasme qui nous sert de ministre de la Défense (!) qui s’y colle : « La Russie a un comportement de plus en plus agressif à notre encontre ». Ah bon ? Et que font-ils donc à la France ces horribles moujiks ? Ils nous bombardent ? Ils nous tirent dessus ? Ils fournissent des armes aux indépendantistes corses ? Ils font péter nos gazoducs ? Ils interdisent les chaînes de télé française sur leur territoire ?

Rien de tout ça et on pourrait peut-être se dire qu’en fait ils sont plutôt patients.

Hollande les a baratinés et a violé la parole de la France avec les accords de Minsk. Le premier jour de l’intervention russe de février 2022, Bruno Le Maire leur a déclaré la guerre économique. Nous avons gelé leurs actifs financiers, pris des centaines de sanctions à leur égard, et nous déversons sans compter des sommes faramineuses pour alimenter leur adversaire, l’un des régimes les plus corrompus du monde. Et à qui surtout nous leur donnons des armes, missiles, canons, chars, munitions, avec lesquels Zelensky bombarde tous les jours les populations civiles du Donbass. Et bien sûr nous fournissons à leurs militaires, formation, entraînement couverture et renseignements. Nous sommes évidemment co-belligérants sans que le Parlement n’ait été bien sûr, consulté.

Ah oui, mais non vous dit Lecornard : « co-belligérants, qu’est-ce que vous allez chercher ? C’est les Russes, comment qu’ils sont pas trop agressifs avec la France, les Russes. »

Comment pouvons-nous supporter ça ?

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…