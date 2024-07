Quand bourgeoisie et petite bourgeoisie proscrivent un français sur trois

Le Rassemblement National, chacun le sait, est une organisation nazie, qui veut ouvrir des camps de concentration et reconstruire des chambres à gaz.

Il se trouve qu’il est premier parti de France en voix, et premier parti de France en nombre de députés. Il a décidé de respecter les principes républicains dans le fonctionnement de l’Assemblée nationale et notamment d’appliquer l’article 10 de son règlement qui prévoit que : « L’élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l’assemblée ».

Le NFP, habituel rabatteur de voix pour Macron, qui refuse de serrer la main des députés RN parce qu’ils ne seraient pas républicains, décide quant à lui, sans crainte de la contradiction, de s’asseoir sur les principes républicains avant de les piétiner en leur refusant l’application des règles codifiées et depuis toujours respectées. Et bien sûr toujours sans crainte de la contradiction, ils ne crachent pas sur les votes du RN qui leur ont permis d’accéder à ces postes juteux.

Mais Laurent Wauquiez fait mieux. Il magouille en loucedé avec les macronards dont il se prétend l’opposition, et se fait attribuer deux vice-présidences alors que son groupe est cinq fois moins nombreux que celui du RN ! Qui fort démocratiquement, en a zéro !

Et voilà que cette crapule politique pousse maintenant des cris d’orfraie parce que ce RN qu’on ostracise, a pourtant respecté la règle républicaine qui voulait que soient attribués aussi un certain nombre de postes au NFP.

Il faut lire son communiqué dans lequel il va jusqu’à accuser Marine Le Pen de soutenir l’islamisme !

On avait oublié Wauquiez réfugié dans sa Région, il réapparaît dans la lumière, égal à lui-même : répugnant.

On sait très bien quel est son rêve, être intronisé par la ploutocratie et Macron pour succéder à celui-ci en 2027. Histoire de terminer le sale boulot.

La droite française n’est pas seulement la plus bête du monde, elle est aussi si la plus sale.

En attendant, un Français sur trois a voté pour le RN. Les deux autres se sont alors rassemblés malgré leurs soit-disant divergences pour sauver Macron, le fondé de pouvoir de l’oligarchie. Mélenchon apportant avec empressement (et comme d’habitude) à la bourgeoisie véritable, les voix de la petite bourgeoisie urbaine. Maintenant que c’est fait, en VIOLANT les règles parlementaires pourtant codifiées, et toujours appliquées, après avoir refusé de leur serrer la main (l’immonde limace Hollande en tête !), on notifie aux députés RN, ainsi qu’aux 12 millions de citoyens qu’ils représentent, qu’ils sont proscrits. Les règles républicaines ne leur sont pas applicables, ce qui est la définition de la proscription. En France, c’est un décalque adapté de la méthode romaine. La première proscription eut lieu à Rome en 82 av. J.-C. Elle fut décidée par Sylla, qui venait de s’emparer de Rome, et visait les partisans de Marius. Une proscription (du latin pro scribo qui signifie « afficher ») est une condamnation arbitraire annoncée par voie d’affiches, et qui donne licence à quiconque de tuer les personnes dont les noms sont affichés. L’exécutant reçoit une récompense, en général une partie du patrimoine du proscrit.

L’alliance de fer entre les macronistes, le NFP et les lambeaux de la droite bourgeoise vient d’inaugurer une règle : on peut sans problème cracher au visage d’un français sur trois ainsi qu’à celui de leurs représentants pour leur rappeler qu’ils ne sont pas des citoyens comme les autres, et que la protection de l’État garant du respect des règles ne leur est plus assurée.

Étonnante inversion lorsque l’on connaît la règle historique invariable : lorsque la bourgeoisie viole sa propre légalité pour écarter une partie de la population des affaires publiques, cela s’appelle le début du fascisme.

« Non mais t’es fou toi ! Le fascisme et même le nazisme, c’est Marine Le Pen !

– Ah oui c’est vrai, j’avais oublié. Je suis étourdi. »

