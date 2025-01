Déconfiture d’Anne de Kiev : célérusses !

On était bien embêté.

Macron, entre deux séances photoshop qui lui fabriquent des gros muscles, et ses réunions de bisous avec Zelinsky, avait décidé de poursuivre avec sa fameuse « ambiguïté stratégique », que comment que les moujiks ils en ont pas trop peur, même si personne ne sait ce que ça veut dire.

Il a donc décidé de former une brigade de soldats ukrainiens pompeusement appelée : « Anne de Kiev ». La France prenait en charge l’entraînement des soldats et, en raclant les fonds de tiroir, tout l’équipement matériel de la brigade. Notre kéké à nous qu’on a, est allée solennellement les saluer au moment de leur départ et leur a fait un beau discours, devant les caméras bien sûr. On allait voir ce qu’on allait voir. Cependant, il y avait déjà un petit problème, car une partie des conscrits ukrainiens avait déjà déserté en France…

À peine arrivés sur le front, une grande partie des autres a également foutu le camp. Ce qui restait a été éparpillé dans d’autres unités pour colmater les trous. Ce qui fait qu’aujourd’hui avant même d’avoir connu le feu, la rutilante brigade « Anne de Kiev » n’existe plus.

Le « meurtri respectable » selon l’expression de Madame Macron a totalement l’air d’un con. Ce n’est pas la première fois, ni soyons en sûrs la dernière.

Mais ça fait désordre quand même. Alors on a demandé à un journaliste larbin de l’AFP d’essayer de sauver les meubles. Et voilà qu’il y en a un qui a trouvé la vraie raison de la déconfiture.

Célérusses !

« Comment ça, célérusses ? Ils ne seraient pas plutôt en face les Russes ?

— Ah oui mais non, c’est de la faute des Russes mais de quand ils étaient soviétiques.

— Quand ils ont aplati la Wehrmacht par exemple ?

— Oui c’est ça. Comment qu’ils étaient pas trop nuls. »

Ouf, on est rassuré. Ça ne peut pas être la faute de Macron avec sa super idée. Et non plus celle de l’armée française qui avait bricolé une brigade « d’élite » en quelques semaines. Pensez donc, une armée qui a pour généraux des ânes bâtés comme Yakolev, Richoux, Trinquand, Desportes, il ne manquerait plus qu’elle se ridiculise.

Non non, une fois de plus célérusses.

