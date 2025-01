2025 : images de la débâcle

POITRAIL.

Le problème avec Macron, c’est qu’il passe son temps à nous foutre la honte.

Comme d’habitude, il raconte n’importe quoi, de préférence des mensonges, en essayant de se donner le beau rôle. Il est le premier responsable de notre rupture quasiment totale avec l’Afrique francophone, mais il faut quand même qu’il la ramène. Probablement frustré de ne plus pouvoir se rendre en Afrique se foutre de la gueule des dirigeants locaux, avant d’aller faire la bringue dans les boîtes pour assouvir sa passion pour les poitrails africains, voilà qu’il recommence.

« Ils auraient dû nous dire merci » assène-t-il, sans mesurer l’arrogance et le racisme suprémaciste inconscient de sa formule.

Pour se faire salement moucher par le président sénégalais. Ce que nous mesurons mal en France, du fait du verrouillage de la presse mainstream c’est le mépris avec lequel la France est considérée dans le monde.

Partout.

EMBOLIE.

Darmanin invente une nouvelle définition de l’avocat : « personne qui travaille à l’innocence de son client ». Non, l’avocat défend la personne poursuivie, innocente ou pas, face à l’État qui la poursuit de toute sa puissance. Pour qu’il puisse y avoir un véritable débat contradictoire débouchant sur une « vérité judiciaire », seul support possible d’une décision légitime. C’est comme ça depuis l’Antiquité, pas pour Darmanin.

Darmanin invente des mots. Il accuse les avocats de vouloir « emboliser » le processus judiciaire. C’est-à-dire de le gripper en exigeant l’application de la loi qui organise la procédure. Ces règles ne sont pas tombées du ciel, elles sont la clé du fonctionnement de la Justice. Car « adversaire acharnée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté » (Rudolf von Jhering). Ce que Darmanin ne dit pas, c’est que s’il y a des erreurs de procédure ce n’est pas de la faute des avocats, MAIS DU DÉFICIT SCANDALEUX DES MOYENS alloués à la justice française par le système néolibéral destructeur des services publics fondamentaux. Système dont il est un des domestiques zélés.

Finalement il actualise à sa façon la phrase de Couthon pendant la Terreur : « des avocats ? Les coupables n’y ont pas droit, les innocents n’en ont pas besoin ».

Darmanin symbole de ce fascisme que la caste aux abois essaie d’imposer.

DÉBÂCLE

Les Britanniques ont essayé quatre premiers ministres en deux ans, Johnson un clown belliciste, Truss une parfaite idiote, Sunak un ahuri et maintenant Stearmer un criminel notoire.

Les Allemands vont se débarrasser de Scholz la saucisse de foie et de sa copine Baerbock la néonazie floutée par ses amis djihadistes. Trudeau se barre pendant que Trump confirme qu’il veut annexer le Canada.

Les Croates élisent un président anti-UE, les Autrichiens ont fait pareil, il ne reste plus qu’à demander à Orban de restaurer l’empire austro-hongrois en récupérant les restes d’une Ukraine démantelée.😁

C’est le bordel en Corée du Sud, politiquement au Japon aussi et Zourabichvili a dû s’enfuir en courant. Elon Musk dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, à savoir que les dirigeants européens, Macron président d’une France ingouvernable compris, sont des larbins méprisables de l’Empire et qu’ils emmènent leurs peuples dans le mur. On peut penser ce qu’on veut de l’oligarque sud-africain mais il a au moins le mérite de nous donner à voir le spectacle de leur panique. Et c’est réjouissant de constater que leur système de contrôle est en réalité une prison mentale fragile.

Comment ne pas avoir le sentiment d’assister à une débâcle sur la banquise au printemps.

