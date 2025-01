Cohn Bendit, Sarkozy comment se fâcher avec ses amis.

Si toi aussi tu veux te fâcher avec tes amis dis ce que tu penses à partir de ce que tu sais. Si ça heurte les idées reçues du moment, t’es mort, quasiment nazi, toi le vieux stalinien indécrottable.

Par exemple même si tu prends la précaution de dire que tu as connu Cohn-Bendit en 68, que dès ce moment-là c’était une infecte crapule dont on savait très bien que sa seule boussole était le service du Capital, prétendre qu’il était de « gauche » était une vaste blague. Eh bien, si jamais tu dis que sur Mayotte (que tu connais très bien), il a raison. Que cette île ne pouvait pas supporter le triplement de sa population en quelques années avec les Mahorais devenus minoritaires chez eux, alors que l’État s’en désintéressait. Que si on veut rebâtir quelque chose, il est clair qu’il faut stopper l’immigration comorienne.

« Non mais t’es fou toi ! Dire ça c’est nazi comme l’ont dénoncé Soudais et Rousseau ! »

Autre exemple, Sarkozy. Tu as toujours combattu Sarkozy, tu n’as aucune espèce d’illusion sur la probité du gars, mais tu considères parce que tu connais très bien les dossiers et que c’est un peu ta partie, qu’il fait l’objet d’une vendetta judiciaire de la part de magistrats qui le haïssent. Que le dossier des écoutes était parfaitement creux et que celui du financement libyen ne tient judiciairement pas debout non plus. Alors avec Sarkozy c’est facile de faire la morale (et je suis le premier à en faire) mais si on veut que la justice s’en occupe, elle doit le faire dans le respect de ses règles.

Bien sûr qu’il y a une vendetta judiciaire anti Sarkozy. J’ai écrit un bouquin de 600 pages pour en décrire les ressorts. Je ne vais jamais décerner un brevet d’irréprochabilité à Sarkozy, mais clairement concernant cette affaire précise, c’est au départ une opération montée par Edwy Plenel (grand honnête homme et notoire argent américain) et Arfi son factotum. Le problème c’est qu’on se trouve en matière judiciaire, et lorsque l’on formule des accusations, on doit les prouver. Le dossier a d’abord été instruit par Tournaire anti sarkozyste rabique bien connu et ensuite par des militants du syndicat de la magistrature. Je ne me fais aucune illusion non plus sur la probité des magistrats qui rendront la décision, ils nous ont donné l’habitude depuis déjà un moment de leur pratique des doubles standards.

Pour ma part, je m’en rapporte à ce que m’avait dit un ami proche, des piliers de la campagne de 2007 et qui savait tout : « il n’y a pas eu de financement libyen, de la campagne présidentielle, ne serait-ce que pour une bonne raison, en 2007 nous avions tout l’argent que nous voulions ».

« Non mais t’es fou toi ! Tu parles comme Pascal Praud ! Tu défends Sarkozy et t’es pour la corruption ! ».

Tu auras beau prouver, expliquer, dire que on ne peut pas en même temps gueuler contre la protection judiciaire dont bénéficie le système Macron (coucou Schiappa, Kholer, McKinsey, Pénicot, Alstom, Benalla, etc, etc, etc…), contre la répression des mouvements sociaux (coucou les gilets jaunes), contre la destruction de la liberté d’expression, et acclamer la vendetta judiciaire entre Sarkozy. POUR UNE BONNE RAISON : CE SONT LES MÊMES QUI LE FONT. Les deux faces de la même pièce.

Et on ne doit jamais accepter l’arbitraire même s’il est utilisé contre Sarkozy.

