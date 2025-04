APPEL EN FAVEUR DES FRERES KONONOVYCH

Le 17 avril 2025, au tribunal Solomensky de la ville de Kiev, s’est tenue une nouvelle audience concernant, les frères Mikhaïl et Alexandr Kononovych, dirigeants communistes et antifascistes ukrainiens, systématiquement persécutés et agressés par les groupes néo-nazis associés avec le régime ukrainien depuis 2014 et le coup d’état de Maïdan orchestré par les Etats-Unis. Le 2mars 2022 ils ont été kidnappés par la police politique SBU et torturés sauvagement. Ils sont détenus arbitrairement depuis plus de trois ans sous de fausses accusations par le régime de Volodymyr Zelensky.

Le tribunal devait examiner les requêtes de la défense concernant l’enlèvement, la détention illégale dans les sous-sols du SBU, véritables chambres de torture des services secrets ukrainiens, sans procès ni enquête, ainsi que les actes de torture inhumains et les violences insupportables auxquels ils ont été soumis.

Mais une fois de plus, la justice de Zelensky a choisi la répression plutôt que le droit. Le tribunal a refusé d’examiner les requêtes de la défense. Il a prolongé la mesure d’assignation à résidence, avec port du bracelet GPS, reconduisant ainsi cette véritable mascarade judiciaire. Une honte pour tout système qui ose encore se prétendre démocratique.

Cette situation fait craindre le pire compte tenu de la barbarie des groupes néo nazis ukrainiens qui ont infiltré l’appareil d’état Ukrainien, et du silence coupable des médias mainstream internationaux. A Kiev on assassine en silence. Tout à leur russophobie les politiciens, les intellectuels et experts de plateaux télé en France et ailleurs, les gouvernements occidentaux et l’OTAN soucieux de financer une guerre par procuration qui s’annonce pourtant comme une nouvelle défaite font le choix d’ignorer comment les droits humains sont piétinés en Ukraine. Ils appellent à plus de guerre, plus de morts, plus de destructions et de sacrifices sociaux pour les peuples. Ils veulent que l’on se batte jusqu’au dernier ukrainien.

Face à cette violence, un large mouvement de solidarité s’est organisé en faveur des courageux frères Kononovych. Dans de nombreux pays en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Espagne, aux Etats-Unis, en Amérique Latine, en France de nombreuses manifestations et mobilisations ont lieu. Une action convergente est aussi engagée auprès de l’ONU à Genève – le Conseil des droits de l’homme, les organes de traités, le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme – pour contribuer à faire pression sur le régime de Kiev. Il faut se féliciter de toutes ces initiatives qui font le choix de résister à la tyrannie, aux mensonges, à la corruption éhontée comme à l’hypocrisie.

Pour autant, il nous faut faire plus car la prochaine audience est reportée au 13 mai. Par conséquent la solidarité internationale ne peut pas attendre! C’est pourquoi nous vous appelons à soutenir cet appel en faveur de la libération sans conditions des frères Kononovych et de tous les prisonniers politiques en Ukraine. Le moment venu elle sera remise aux autorités compétentes, en France, en Ukraine, à la Commission Européenne des Droits de l’Homme, à l’ONU et dans tous les pays ou l’action est engagée en faveur de ces deux antifascistes.

Aujourd’hui, nous saluons le courage indestructible des frères Kononovych. Ils résistent la tête haute, ils ne plient pas. Leur force est aussi notre force. Si Mikhail et Aleksandr sont encore en vie et debout, c’est grâce à leur détermination sans faille et à la mobilisation internationale qui les entoure.



Exigeons leur libération immédiate et la fin des persécutions politiques menées par un régime néonazi aux abois.



Liberté pour Mikhaïl et Alexandre Kononovych !

Liberté pour tous les autres antifascistes emprisonnés !

Il faut envoyer les signatures à Jean-Pierre Page : jean.pierre.page@gmail.com

Vous pouvez le diffuser autour de vous, si vous le jugez utile. Nous pouvons également vous adresser le dossier complet que nous avons constitué.

