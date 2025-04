François, « de mortuis nihil nisi bonum »

Depuis qu’il y a les réseaux sociaux, à chaque fois qu’un personnage important disparaît, comme on vit une époque où il est difficile de fermer sa gueule, on se demande ce qu’on va bien pouvoir dire. Comme d’habitude, on est confronté au triptyque : le « de mortuis nihil nisi bonum » des Romains, le « nous devons des égards au vivant, au morts nous nous devons que la vérité » de Voltaire, ou celui de mon cher Donald Westlake « d’un mort, si vous ne pouvez pas dire de mal, ne dites rien ». Alors sur le coup, faute d’opinion arrêtée, on va choisir Westlake et laisser François dormir en paix. Et puis pour cette fois, n’embêtons pas les cathos.

Juste deux observations. La première concernant les récupérations auxquelles on assiste. On y voit les mécréants qui n’ont même pas fait maigre le vendredi saint, les dyslexiques qui continuent à mélanger les signes de croix, les imams qui se croient obligés, les politiques qui, avant de voter pour la GPA et l’euthanasie, se disent qu’il vaut mieux brosser les curés et leurs ouailles dans le sens du poil, quand on voit dis-je tout ce petit monde rejoindre les vrais croyants dans la ligne pour entonner ensemble des psaumes d’adoration, on est saisi d’une très légère envie de sourire. Et puis cette fois-ci, il y a une déferlante de haine à l’encontre du « Pape woke », du « Pape pro-migrants » par les cathos droitards français, qui sont probablement les pires du monde. En ce moment notre pauvre pays tient la corde en matière de soumission à l’État israélien, de soutien au système néonazi ukrainien, et maintenant de haine débridée à l’égard d’un vieillard inoffensif.

Ensuite, par le plus grand des hasards, il se trouve que j’ai regardé la veille le film récent intitulé « Conclave ». Qui raconte de l’intérieur de la Chapelle Sixtine l’élection d’un nouveau Pape. Cela ne pouvait pas mieux tomber. Parce qu’avec les cathos, il y a la Foi mais il y a surtout l’Église. Considérable puissance temporelle et financière, qui est là depuis longtemps et qui entend le rester. Quiconque se rend au Vatican est d’abord impressionné par l’expression de cette force institutionnelle et matérielle. Le spirituel y est objectivement absent (quoiqu’honnêtement, je ne suis plus équipé pour me sentir concerné par le spirituel). Il y a là politique d’abord, et l’élection d’un Pape, c’est d’abord et avant tout une question de pouvoir. Celui qu’on va donner à l’homme que l’on pense le mieux placé pour préserver l’institution. Et s’il y a béatification de l’impétrant, ce sera longtemps après sa mort.

Donc, comme d’habitude la Curie va faire ça très bien, il ne manquera pas un bouton sur les habits sacerdotaux, les rituels seront millimétrés, on parlera latin (le magnifique « extra omnes » accompagné du bruit des immenses portes que l’on ferme), on spéculera, prendra des paris, les mauvais esprits diront qu’ils misent sur Lucie Castets, voir Manuel Valls. On regardera la couleur de la fumée, en se demandant, à propos de couleur, si les cardinaux ne vont pas « nous » gratifier d’un pape africain. Venu d’un continent où les cathos ont quand même une sacrée zone de chalandise. Plus porteuse que cette pauvre Europe déchristianisée.

Préparons-nous à assister à un spectacle de grande classe. Soyons prêts à entendre proférer des tombereaux de bêtises, en sachant que cela n’aura pas une grande influence sur la marche du monde.

L’important se passe désormais ailleurs qu’à Rome.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…