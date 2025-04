Marine Le Pen inéligible : explications en vidéo

MARINE LE PEN INÉLIGIBLE, COMMENT, POURQUOI ET APRÈS ?

Régis de Castelnau reçoit Pierre-Henri Bovis

On entend énormément de bêtises concernant ce qui vient de se produire avec la décision du tribunal correctionnel de Paris frappant Marine Le Pen. Comme d’habitude bêtise et ignorance s’en donnent à cœur joie. Nous essayons de faire un point juridique sur la situation ainsi créée et sur les risques qu’elle provoque.

SOMMAIRE :

I) Marine Le Pen inéligible, pourquoi comment et après ?

II) Marine Le Pen, inéligible, le RN entre stupeur, bricolage et silence stratégique 5:16

III) Faire de la politique par juge interposé, sport national ? 25:56

IV) Les députés peuvent-ils être poursuivis pour détournement de fonds publics ? 37:30

V) Et maintenant ? Marine Le Pen pourra-t-elle récupérer son éligibilité et se présenter à la présidentielle 2027 ? 52:45

