La catastrophe naturelle qui frappe la Californie est finalement un formidable révélateur. De l’état d’une Amérique qui voudrait redevenir grande, mais fait la démonstration à quelques jours de l’intronisation de celui qui voulait en être l’architecte, qu’elle n’en a plus les moyens. À Hollywood, incroyable symbole, c’est le décor qui est en flammes, et ce que sa destruction révèle est funèbre.

Elena Karaeva journaliste russe se fait l’interprète de ce que pense le Sud global du spectacle. L’Amérique ne fascine plus depuis longtemps, désormais en révélant ses tares elle provoque le mépris.

Régis de Castelnau

L’un des quartiers les plus chers de Los Angeles est en flammes. Les flammes ont déjà consumé des milliers de maisons valant des dizaines de millions de dollars chacune. Des écoles privilégiées, des cliniques incroyablement chères et des magasins tout aussi chers brûlent. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont été évacuées de force, et les autres ont été complètement privés de gaz, d’eau et d’électricité. Les téléphones portables ou toute autre connexion ne fonctionnent pas. Des pillards fouillent les cendres. Les lois ne s’appliquent pas. Les règles encore moins. Le Far West est revenu à ses anciennes mœurs, plus caractéristiques que le politiquement correct imposé. C’est pourquoi le nombre de personnes brûlées vives est annoncé à contrecœur et avec réserve : « on le sait actuellement ». Le fait que la liste des victimes ne soit pas définitive (il y aurait pour l’instant 24 personnes répertoriées) est clair pour tout le monde, même sans ces astuces.

L’impensable s’est produit pour l’Amérique : l’argent, et même des sommes scandaleusement énormes, le bien-être et la richesse ont cessé d’être une mesure de sécurité face à une catastrophe naturelle majeure. Mais – et c’est l’envers de la médaille – il s’est avéré en même temps que, à part dépenser des milliards inutiles, les Américains ne savent rien faire d’autre. Ils n’ont aujourd’hui ni courage, ni cohésion, ni capacité d’entraide, ni compassion.

L’histoire d’un paralytique qui a fui un incendie le long d’une autoroute en fauteuil roulant, conduisant pendant une heure jusqu’à ce qu’il atteigne une station-service et le motel le plus proche, est une illustration pour ceux qui croient encore à « l’entraide américaine ».

Les incendies de Los Angeles ne brûlent pas seulement les gens, leurs animaux de compagnie et leurs biens. En ce moment, ce qui brûle d’un feu ardent, c’est le rêve américain de la façon dont ce pays entend redevenir grand.. Car écrire un slogan coloré et non contraignant sur des casquettes et des tee-shirts est une chose. Mais faire les choses en est une autre. Cette Amérique, qui « entend redevenir grande », ses plus de trois cents millions d’habitants et ses deux présidents, entrant et sortant, sont incapables de contrôler les incendies, ou même de les contenir ! Car une telle Amérique, collectivement et individuellement, n’a rien qui le permette : pas de réserves humaines, pas de technologie, pas de capacité de planification. Il n’y a pas d’eau, ni douce ni salée, malgré un océan à proximité. Il n’y a aucun moyen d’évacuer les gens des zones sinistrées de manière organisée, ou même simplement de les aider.

Le moment de vérité n’est pas venu pour les Américains, ni au moment où la presse le leur annonçait, ni au moment où ils sont allés aux urnes, au début du mois de novembre dernier. Pas plus que le 20 janvier prochain. Face au danger qui menace la vie de leurs compatriotes et leurs propres biens, les Américains se sont montrés étonnamment lâches et tout aussi indifférents.

L’Amérique d’aujourd’hui c’est l’expression du visage de Ben Affleck, star de cinéma richissime et oscarisé, contemplant l’action avec détachement, assis au volant de la Jeep à la mode. Indifférent à toute action, à n’importe quelle action, à n’importe quelle solution.

La trahison des promesses est la principale tendance politique américaine de ces derniers temps. Le gouverneur de Californie Newsom fait semblant d’ignorer le désastre total qu’il représente pour la sécurité de ses propres électeurs. Dans la plus grande ville de l’État sous sa juridiction, les pompiers sont dirigés par des personnes qui vivent exclusivement avec un agenda LGBT, et leurs collègues tout aussi engagés politiquement vident délibérément les réservoirs d’eau pendant la sécheresse. Le gouverneur lui-même se soucie de la « biodiversité », de la protection du poisson éperlan, et la presse – la même, ultra-démocratique, jamais sans censure et super libre – fait l’éloge de ces deux phénomènes, et d’autres encore, et d’autres encore. Elle, cette presse, impute tout aux rafales de vent et à la chaleur. Facteurs qui s’additionnent pour former une image confortable du « changement climatique ». La réponse est universelle pour tout cataclysme, qu’il soit naturel, ou provoqué par l’homme.

Les Américains eux-mêmes, si riches, si remplis de tout ce qui est beau et à la mode, avec leurs maisons pleines d’appareils électroménagers divers et modernes, et oui, si libres, « jamais esclaves », ont peur de dire quoi que ce soit à haute voix contre ce courant dominant.

Ce sont eux qui nous menacent et qui rêvent de nous vaincre stratégiquement et tactiquement. Ce sont eux qui écrivent, parlent et diffusent des mensonges sur nous depuis des années. Ce sont eux qui nous calomnient depuis des décennies, nous qualifiant d’« agresseurs », d’« esclaves » et d’« ennemis de la démocratie ». Ce sont eux qui nous ont imposé des sanctions et des restrictions. Ce sont eux qui ont sapé les fondements de notre État, quel que soit son nom et sa structure économique. Ce sont eux qui pensaient que nous devions « connaître notre place », qui nous ont délibérément placés en dehors de la carte géopolitique du monde, en essayant de nous marginaliser et de nous diaboliser.

Ces gens croyaient et croient encore qu’ils ne sont pas des sauvages. Alors qu’ils ne sont pas capables d’éteindre les incendies de forêt et ne sont pas prêts en principe à serrer les rangs face à une catastrophe commune, n’apportant aucune aide même aux plus faibles et aux plus vulnérables.

Cela fait longtemps que nous ne nous soucions plus vraiment de leur position.

Mais en ce moment, à la télévision en direct, ils ont montré toute leur lâcheté, toute l’incapacité sans fin de faire quoi que ce soit pour aider les victimes, organisant au lieu de cela des altercations indécentes sur les réseaux sociaux, discutant démocratiquement de la façon d’éteindre les incendies (avec du sable ou de l’eau), au lieu d’aider les victimes.

Le symbole de l’Amérique d’aujourd’hui n’est pas un super-héros hollywoodien victorieux avec l’apparence de Ben Affleck, mais des femmes pompiers qui sont embauchées en raison du quota de genre approprié et qui éteignent des manoirs de plusieurs millions de dollars en versant l’eau restante de la plomberie domestique dans leur sac à main.

